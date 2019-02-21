Оззи Осборн снова отменил концерты из-за тяжелой болезни

Легенда тяжелой музыки Оззи Осборн продолжил отменять концерты из-за скверного состояния своего здоровья.
Несмотря на то, что он успешно прошел лечение в больнице и сейчас восстанавливается дома, недуг его весьма серьезен - всё-таки речь на самом деле идет о пневмонии, сообщает печальную новость BBC.
Ранее проживающий в США 70-летний "Князь тьмы" отменил несколько концертов у себя на родине - в Соединенном Королевстве, а также в континентальной Европе.
Теперь "под сокращение" попали Новая Зеландия, Австралия и Япония. Концерты должны были пройти в рамках тура, по иронии судьбы названного No More Tour 2.
По словам супруги музыканта Шэрон, худшее действительно позади, но на реабилитацию Оззи понадобится около шести недель.
Ozzy has announced the cancelation of shows in Australia, New Zealand & Japan. “Ozzy recently developed pneumonia & has spent some time in hospital. He is through the worst part,” says @SharonOsbourne. “His doctors have advised that he stay at home to recuperate for full 6 weeks”— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) 19 февраля 2019 г.