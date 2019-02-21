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Оззи Осборн снова отменил концерты из-за тяжелой болезни

Рок
    21.02.2019, 19:06
Текст:   Козьма Лоханкин

Легенда тяжелой музыки Оззи Осборн продолжил отменять концерты из-за скверного состояния своего здоровья.

Фото: youtube.com
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Несмотря на то, что он успешно прошел лечение в больнице и сейчас восстанавливается дома, недуг его весьма серьезен - всё-таки речь на самом деле идет о пневмонии, сообщает печальную новость BBC.

Ранее проживающий в США 70-летний "Князь тьмы" отменил несколько концертов у себя на родине - в Соединенном Королевстве, а также в континентальной Европе.

Теперь "под сокращение" попали Новая Зеландия, Австралия и Япония. Концерты должны были пройти в рамках тура, по иронии судьбы названного No More Tour 2.

По словам супруги музыканта Шэрон, худшее действительно позади, но на реабилитацию Оззи понадобится около шести недель.

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