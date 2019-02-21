Бесплатный барбершоп откроют в московском метро 22 февраля

В преддверии Дня защитника Отечества в столичной подземке организуют бесплатную парикмахерскую, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Барбершоп будет несколько часов бесплатно работать на станции "Маяковская" 22 февраля. Правда, о полноценной стрижке речь не идет. Мужчинам в преддверии праздника только сделают укладку бороды и создадут стильный образ.

А в сам праздник 23 февраля на всех стойках "Живое общение" мужчинам будут дарить носки с 10 утра до 5 вечера. В пресс-службе метро добавили, что число подарков ограничено.