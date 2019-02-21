- Я в это время была на работе. После обеда мне позвонил муж, а вслед за ним - газовая служба. Они сказали, что им после обрушения обязательно нужно попасть в квартиру, чтобы все проверить. Потом приехали из МЧС, коммунальщики принялись очищать все от обломков. У нас не просто рухнула крыша: от стены отвалился кусок, в доме находиться очень страшно, - пояснила "РГ" жительница пострадавшего дома Любовь Голубева.
Опасливо озираясь на дом, у которого накренилась часть стены на втором этаже, прохожие стараются поскорее пройти мимо. Желания приблизиться и тем более - войти внутрь ни у кого не возникает. Но у жильцов выбора нет. Решение об эвакуации власти не приняли, а обитатели дома говорят, что после случившегося они "боятся ложиться спать".
На следующий день после обрушения кровли в доме произошла еще одна неприятность - оставшаяся часть крыши треснула и вслед за упавшим снегом тоже "поползла" вниз.
- К нам вновь приехали из МЧС, смотрели крышу. Сказали, что будут за ней наблюдать. Нас спросили, можем ли мы куда-то уйти ночевать. Но нам некуда идти. А временного жилья нам не выделили. Только людям из одной квартиры предложили переехать в маневренный фонд на улице Чайковского. Но там оказалось так ужасно, что они туда не пошли. Всю ночь я лежала и вздрагивала от малейшего шороха: не рушится ли что-то опять, не придется ли выбегать и спасаться, - переживает Любовь Голубева.
По признанию жильцов, крыша в их доме уже несколько лет протекала. Они постоянно обивали пороги различных инстанций, но на их обращения коммунальщики толком не реагировали.
- У нас все потолки в промочках. Мы обращались и в управляющую компанию, и к депутатам, два года ходили! Пригрозили, что напишем жалобу президенту. Видимо, это сработало. Еле-еле добились, чтобы крышу поставили в план ремонта на эту весну, - посетовали обитатели дома.
Но крыша весны не дождалась.
- В связи с нештатной ситуацией этот срок скорректирован, подрядчик приступил к ремонту крыши 19 февраля, - пояснили в мэрии.
Как рассказал "РГ" сосед Любови Сергей Колбасов, в строительстве двухэтажки на Линейной в прошлом веке принимала участие его мама. Люди строили дом добротно, старательно - знали, что делают для себя.
- Но как дом построили, так уж лет 50 крышу капитально не ремонтировали. Проблемы у нас не только с крышей, но и с канализацией: каждую весну нас затапливает: в подъезде на полу стоит вода, без резиновых сапог не войти, - поделился Сергей.
По данным мэрии Костромы, обрушение в доме произошло из-за скопления огромных масс снега: управляющая компания вовремя не очищала кровлю, и стропила не выдержали.
Несмотря на ЧП, выводов коммунальщики не сделали. Ближайшие к аварийному дому здания на улицах Линейной и Экскаваторщиков никто до сих пор не почистил. Кровли жилых домов завалены угрожающими массами обледеневшего снега. Жители соседних двухэтажек всерьез опасаются, что с их домами может произойти то же самое и они окажутся среди зимы на улице.
Ольга Вакурова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Костромской области:
- В рамках проверки следователи регионального СКР проведут комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Будут выявлены причины обрушения кровли дома, характер и размер причиненного ущерба, установлены лица, по вине которых это случилось и дана правовая оценка по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").
Кстати
Несколькими днями ранее аналогичный инцидент произошел в городе Вязники Владимирской области, где под тяжестью снега рухнула кровля в 30-квартирном доме. По счастливой случайности никто из жителей не пострадал. Власти пообещали наказать виновных и заявили о том, что в ближайшее время крыша будет восстановлена.