Следствие в Костроме начало проверку по факту обрушения крыши двухэтажного дома на улице Линейной, где жили 16 семей. По данным очевидцев, ЧП произошло днем 16 февраля. Под весом накопившегося снега крыша двухэтажки провалилась. Лишь по счастливой случайности никто из жильцов не пострадал.

С момента постройки двухэтажного дома (более 50 лет назад) крышу ни разу капитально не ремонтировали. Фото: Анна Скудаева/РГ

- Я в это время была на работе. После обеда мне позвонил муж, а вслед за ним - газовая служба. Они сказали, что им после обрушения обязательно нужно попасть в квартиру, чтобы все проверить. Потом приехали из МЧС, коммунальщики принялись очищать все от обломков. У нас не просто рухнула крыша: от стены отвалился кусок, в доме находиться очень страшно, - пояснила "РГ" жительница пострадавшего дома Любовь Голубева.

Опасливо озираясь на дом, у которого накренилась часть стены на втором этаже, прохожие стараются поскорее пройти мимо. Желания приблизиться и тем более - войти внутрь ни у кого не возникает. Но у жильцов выбора нет. Решение об эвакуации власти не приняли, а обитатели дома говорят, что после случившегося они "боятся ложиться спать".

На следующий день после обрушения кровли в доме произошла еще одна неприятность - оставшаяся часть крыши треснула и вслед за упавшим снегом тоже "поползла" вниз.

- К нам вновь приехали из МЧС, смотрели крышу. Сказали, что будут за ней наблюдать. Нас спросили, можем ли мы куда-то уйти ночевать. Но нам некуда идти. А временного жилья нам не выделили. Только людям из одной квартиры предложили переехать в маневренный фонд на улице Чайковского. Но там оказалось так ужасно, что они туда не пошли. Всю ночь я лежала и вздрагивала от малейшего шороха: не рушится ли что-то опять, не придется ли выбегать и спасаться, - переживает Любовь Голубева.

Решение об эвакуации власти не приняли, а жильцы дома говорят, что им страшно заходить в квартиры

По признанию жильцов, крыша в их доме уже несколько лет протекала. Они постоянно обивали пороги различных инстанций, но на их обращения коммунальщики толком не реагировали.

- У нас все потолки в промочках. Мы обращались и в управляющую компанию, и к депутатам, два года ходили! Пригрозили, что напишем жалобу президенту. Видимо, это сработало. Еле-еле добились, чтобы крышу поставили в план ремонта на эту весну, - посетовали обитатели дома.

Но крыша весны не дождалась.

- В связи с нештатной ситуацией этот срок скорректирован, подрядчик приступил к ремонту крыши 19 февраля, - пояснили в мэрии.

Как рассказал "РГ" сосед Любови Сергей Колбасов, в строительстве двухэтажки на Линейной в прошлом веке принимала участие его мама. Люди строили дом добротно, старательно - знали, что делают для себя.

- Но как дом построили, так уж лет 50 крышу капитально не ремонтировали. Проблемы у нас не только с крышей, но и с канализацией: каждую весну нас затапливает: в подъезде на полу стоит вода, без резиновых сапог не войти, - поделился Сергей.

По данным мэрии Костромы, обрушение в доме произошло из-за скопления огромных масс снега: управляющая компания вовремя не очищала кровлю, и стропила не выдержали.

Несмотря на ЧП, выводов коммунальщики не сделали. Ближайшие к аварийному дому здания на улицах Линейной и Экскаваторщиков никто до сих пор не почистил. Кровли жилых домов завалены угрожающими массами обледеневшего снега. Жители соседних двухэтажек всерьез опасаются, что с их домами может произойти то же самое и они окажутся среди зимы на улице.

Прямая речь

Ольга Вакурова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Костромской области:

- В рамках проверки следователи регионального СКР проведут комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Будут выявлены причины обрушения кровли дома, характер и размер причиненного ущерба, установлены лица, по вине которых это случилось и дана правовая оценка по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

Кстати

Несколькими днями ранее аналогичный инцидент произошел в городе Вязники Владимирской области, где под тяжестью снега рухнула кровля в 30-квартирном доме. По счастливой случайности никто из жителей не пострадал. Власти пообещали наказать виновных и заявили о том, что в ближайшее время крыша будет восстановлена.