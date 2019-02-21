Минобороны РФ завершило спецоперацию по расчистке завала на реке Бурея в Хабаровском крае. Удалось создать протоку с пропускной способностью 1600-1700 кубометров воды в секунду.

Напомним, 11 декабря 2018 года в 14 часов 48 минут местного времени на левом берегу водохранилища в долине Буреи, в ста километрах от плотины Бурейской ГЭС с одной стороны и в 74-х - от села Чекунда с другой, сошел грандиозный оползень. Это явление сразу обросло массой слухов и прочно укоренилось в новостных сводках.

Заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем ДВО РАН, доктор географических наук Алексей Махинов рассказал "РГ", почему обязательно надо переселить жителей Чекунды и как повлияет на работу водохранилища масса осевшего в нем грунта.

Алексей Николаевич, что все-таки произошло в долине Буреи? Догадки типа "ракета, метеорит, взрыв" до сих пор будоражат интернет. Указывают на термическую аномалию, на уничтожение лесов вокруг…



Алексей Махинов: Огромная масса грунта быстро сместилась вниз в водохранилище шириной 500 метров и перекрыла его полностью, выйдя на другой берег. Оползень образовал гигантскую 60-метровую ледяную волну цунами. Она с невероятной силой обрушилась на противоположный берег, уничтожив растущий там лес. Представляете, под корень было срезано 300 гектаров хороших лиственниц и берез! Вода пошла дальше вверх по долине притока - реки Средний Сандар и поднялась на три с половиной километра, затем вернулась назад, снеся всю переломанную древесину в водохранилище, вмерзшую затем в лед. Метеорита не было, ракеты не было. Термическая аномалия, разумеется, была. 11 декабря в том районе зафиксирована температура воздуха минус 38 градусов. Но глубоко под промерзшей землей температура не опускалась ниже плюс пяти. Когда оползень сошел, место его отрыва было теплым. Этот контраст засекли даже со спутников. Через три дня поверхность остыла, и аномалия исчезла.

Но ведь ни с того ни с сего массы грунта не сходят. Что послужило причиной?



Алексей Махинов: Оползни - обычный геологический процесс, который наблюдается во многих странах мира. Правда, для данной местности это все-таки явление достаточно уникальное: горы здесь низкие, для них такое не характерно. А произошло все в результате стечения трех факторов. Первый: здесь крутой и высокий склон (400 метров). Второй: породы, из которых сформированы горы, очень древние. Они образовались миллиард лет назад и испытали за свою жизнь всякое. В результате тектонического движения породы много раз были перемяты, разбиты многочисленными мелкими трещинами и в итоге оказались сильно раздроблены. Получилась неоднородная толща в зоне разломов. Есть и третий фактор. Когда заполнялось водохранилище, уровень в реке поднялся на 70 метров, и вода по трещинам и пустотам проникла в основание этого склона. Она послужила смазкой, и масса рыхлых отложений стала неустойчивой. Послужило ли что-то спусковым крючком для оползня, сказать сложно. Может - да, а может, и нет, просто пришло время.

Вы входили в состав "десанта" ученых и геодезистов, в январе 2019 года несколько дней детально обследовавших место оползня. Кто финансировал экспедицию, как она проходила, какие задачи стояли перед вами?



Алексей Махинов: В числе приехавших на место было 11 сотрудников нашего института, Института тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина, Дальгидрометцентра и компании "Инженерные изыскания ДВ". Предстояло объяснить, что случилось, и определить последствия этого необычного явления. Организация поездки легла на краевое правительство, но средства мы потратили свои собственные, институтские. Да там не такие большие деньги - билеты на поезд до станции Эльга и суточные в размере ста рублей. В Эльге сотрудники комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите нас встретили, доставили в Чекунду, откуда мы каждый день по речному льду ездили работать на место оползня. Жить на берегу водохранилища в палатке не получилось - стояли сорокаградусные морозы. Правда, палатка была - в ней спасатели установили тепловую пушку, можно было заскочить на несколько минут погреть руки. Ночевали в школьном спортзале. Здесь же, в столовой нас хорошо и недорого кормили завтраком и ужином. Обед с собой не брали - есть на таком морозе невозможно. Спасатели привозили большой термос с чаем. Это очень помогало.

В дальнейшем важно исключить этот участок долины из активной хозяйственной деятельности

Работать пришлось много. Мы пробурили в напичканном бревнами толстом (80 сантиметров) льду 52 скважины. Обследовали оползневое тело, смотрели, куда дошла волна цунами. Изучили, из каких пород состоит грунтовая масса. Для науки там еще много интересного, очень хотелось пробыть дольше. Но тех, кто нас приглашал для этих работ, не наука же волновала, а выяснение причин оползня, его размеров и что с ним делать дальше.

Почему было необходимо провести взрывы в месте оползневых масс, не дожидаясь весны?



Алексей Махинов: Тело оползня образовало своего рода плотину. В той части водохранилища, что ближе к ГЭС, уровень воды снижается, поскольку станция вырабатывает электроэнергию. В другой - он чуть-чуть (зима же) поднимается за счет рек-притоков. С одной стороны, ГЭС недолго смогла бы работать дальше в полном режиме, весной ее пришлось бы остановить из-за недостатка воды. А выше оползня вода той же весной поднялась бы так, что затопила бы ближние села, в первую очередь, Чекунду, а также железную дорогу… Поэтому было принято решение сделать канал, чтобы пропустить воду. Военные пробили в низком месте оползня проход - проран длиной 200 метров и шириной 100. Удалось убрать не очень заметный объем. Это и понятно, грунты рыхлые лишь относительно, некоторые блоки (дайки) этих скальных пород в диаметре достигали 16 метров. Поэтому в будущем при очень больших паводках вода полностью перетекать через образовавшуюся плотину не сможет. Она в таких условиях несомненно затопит часть Чекунды. Необходимо это село перенести.

ГЭС как работала, так и продолжит работать. Но в выработке электроэнергии станет участвовать меньше воды. Это ситуация будет учтена руководством ГЭС.

Получается, что рядом с первым оползнем в какой-нибудь соседней зоне тектонического разлома вполне может сойти второй. Можно ли как-то защитить склон?



Алексей Махинов: Нет, таких способов не существует. Невозможно укрепить основание склона, пробить скважины, закачать бетон - это бесполезно. Изучить берега водохранилища необходимо, но лишь для того, чтобы знать: такое явление может произойти, к нему надо быть готовым. И очень важно исключить этот участок долины из активной хозяйственной деятельности. Нельзя строить в этих местах дома, развивать рекреацию, организовывать остановки судов. А в остальном следует помнить: оползень - не кошмар, а обычное природное явление, которое часто случается на нашей планете.