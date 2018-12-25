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25.12.2018 13:22
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученый назвал оползень под Хабаровском одним из крупнейших в России

Текст: Оксана Грибанова
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Сход перекрывшего реку Бурея в Хабаровском крае оползня, который некоторые приняли за метеорит, произошел по естественным причинам и является одним из крупнейших в стране за последние несколько лет. Об этом сообщил замдиректора Института водных и экологических проблем ДВО РАН доктор географических наук Алексей Махинов, изучивший место происшествия.

Фото: youtube.com
Появилось видео разрушенной "метеоритом" сопки в Хабаровском крае

Он пояснил, что оползень массой около четырех тонн сошел с очень крутого склона Буреи, и этот процесс закономерен. Дело в том,​ в основании склона нет упора - грунт и растительность у подножья постепенно вымылись водой, пишет ТАСС.

Напомним, оползень сошел с сопки в 80 километрах от поселка Чекунда. Ширина обвала составила километр, высота - порядка 160 метров.

Как стало известно, рядом с обвалом в Верхнебуреинском районе зафиксировали термическую аномалию. И связана она с повышением температуры внутри породы из-за разжижения. Что, кстати, еще раз подтверждает, что обрушение никак не связано с падением метеорита.

Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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