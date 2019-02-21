В Приморье избившие школьного хулигана родители подали встречный иск

Родители, избившие в туалете одной из школ города Большой Камень 12-летнего ученика, обратились в полицию с встречными заявлениями о причинении телесных повреждений их детям, сообщает Интерфакс.

Раправа в туалете стала следствием систематических издевательств школьника над другими детьми. Он терроризировал их, портил вещи и разбивал телефоны. Так, пятиклассник ударил девочку, в результате чего она оказалась на больничной койке с подозрением на разрыв селезенки. Обращения родителей к администрации школы и в полицию реальных действий не возымели.

Ранее правоохранительные органы, прокуратура и департамент науки и образования Приморья начали проверки обстоятельств избиения ребенка. Собеседник в УМВД по краю рассказал агентству, что в городской отдел внутренних дел поступило сообщение о причинении одним из родителей вреда здоровью 12-летнего школьника. Пострадавший направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Она поможет установить, насколько сильно избили мальчика.

Пресс-служба СК СУ по Приморскому краю сообщила, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений).

Инспекторы по делам несовершеннолетних уже опросили очевидцев и персонал школы, провели с учащимися и их законными представителями профилактические беседы.