Новости

Российский Renault Arkana рассекретили в Бразилии 13:31
В Приморье отстранили директора школы, где родители избили ученика 13:25
На Кубани пилоты раскрыли секреты нового боевого вертолета 13:21
В Башкирии закрыли клинику, лечившую детей без лицензии 13:15
Путин проведет совещания по подготовке поручений по Посланию 13:14
В крымских горах погиб турист 13:12
Прокуратура Беларуси предложила повысить статус антикоррупционных комиссий 13:10
Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор 13:06
Социологи: Намеренное искажение русского языка раздражает россиян 13:03
Свердловчан предупредили о падении ступеней "Союз-2.1б" 13:00
Ради уменьшения госдолга в США предложили продать Канаде штат Монтана 12:55
Лидеры России и Саудовской Аравии оценили взаимодействие на энергорынках 12:55
Выданные до 1 ноября бумажные ПТС утвердили в правах 12:53
В Кремле заявили о продолжении сотрудничества с Венесуэлой 12:47
В Зауралье тюменских бизнесменов задержали за отстрел косуль 12:45
Израиль показал новую сверхзвуковую бетонобойную ракету Rocks 12:43
На побережье Азова нашли останки доисторического слона 12:42
ИААФ одобрила нейтральный статус 21-му российскому лекгоатлету 12:38
В Челябинске ускорили доставку почты 12:30
УАЗ "Хантер" стал грузовиком 12:22
Контрабандисты пытались ввести в РФ одежду под видом стройматериалов 12:21
Преступников, разыскиваемых в СНГ, смогут арестовать заочно 12:19
В Петербурге ограничат вход на станцию метро "Кировский завод" 12:17
Володин призвал фракции реагировать на сомнительные заявления депутатов 12:05
В брянских детсадах зафиксирована вспышка кишечной инфекции 12:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
21.02.2019 13:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье отстранили директора школы, где родители избили ученика

Текст: Денис Передельский

В Приморском крае власти приняли решение о временном отстранении от должности директора школы города Большой Камень, в которой несколько родителей избили 12-летнего ученика.

Информация об этом появилась на официальном сайте администрации Приморского края. Напомним, родители нескольких учеников решили "наказать" школьного хулигана, который якобы систематически терроризировал их детей. По предварительным данным, они избили мальчика в туалете.

Фото: iStock
Что школа может сделать с терроризирующим класс хулиганом

Врио вице-губернатора Константин Межонов сообщил, что в отношении руководства школы и сотрудников горуправления образования принят ряд мер. Так, директора отстранили от должности на период проведения служебной проверки. Сейчас она находится на больничном. После инцидента состояние ее здоровья ухудшилось.

"Начальнику управления образования города объявлен выговор за общий недостаточный контроль, в том числе по пропускному режиму в школе. Также подписан приказ о снятии с должности классного руководителя и назначении на его место более опытного педагога", - заявил Константин Межонов.

Также сообщается, что во всех школах Приморья будут проведены дополнительные инструктажи и мероприятия по усилению пропускного режима и повышению безопасности.

Кроме того, в Большом Камне прошло совещание, в котором приняли участие сотрудники горадминистрации, управления МВД, прокуратуры и комиссии по делам несовершеннолетних.

"В настоящее время в отношении родителей и того человека, который поднял руку на мальчика, ведутся следственные действия. Вопрос находится на контроле прокуратуры", - добавил Константин Межонов.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пенсии предложили передавать по наследству
Кораблям НАТО посоветовали не приближаться к Крыму
СМИ: Коалиция не хочет оставаться в Сирии после ухода США
Ради уменьшения госдолга в США предложили продать Канаде штат Монтана
В России появилась вторая женщина-миллиардер