В Приморье отстранили директора школы, где родители избили ученика

В Приморском крае власти приняли решение о временном отстранении от должности директора школы города Большой Камень, в которой несколько родителей избили 12-летнего ученика.

Информация об этом появилась на официальном сайте администрации Приморского края. Напомним, родители нескольких учеников решили "наказать" школьного хулигана, который якобы систематически терроризировал их детей. По предварительным данным, они избили мальчика в туалете.

Врио вице-губернатора Константин Межонов сообщил, что в отношении руководства школы и сотрудников горуправления образования принят ряд мер. Так, директора отстранили от должности на период проведения служебной проверки. Сейчас она находится на больничном. После инцидента состояние ее здоровья ухудшилось.

"Начальнику управления образования города объявлен выговор за общий недостаточный контроль, в том числе по пропускному режиму в школе. Также подписан приказ о снятии с должности классного руководителя и назначении на его место более опытного педагога", - заявил Константин Межонов.

Также сообщается, что во всех школах Приморья будут проведены дополнительные инструктажи и мероприятия по усилению пропускного режима и повышению безопасности.

Кроме того, в Большом Камне прошло совещание, в котором приняли участие сотрудники горадминистрации, управления МВД, прокуратуры и комиссии по делам несовершеннолетних.

"В настоящее время в отношении родителей и того человека, который поднял руку на мальчика, ведутся следственные действия. Вопрос находится на контроле прокуратуры", - добавил Константин Межонов.