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21.02.2019 14:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В деле о пожаре на шахте в Соликамске появился пятый обвиняемый

Текст: Алексей Трапезников

Сотрудник компании "Управления строительства - 30" предстанет перед судом в рамках дела о пожаре на шахте компании "Уралкалий" в Соликамске.

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Как пояснили РГ в канцелярии Ленинского районного суда города Перми, обвиняемый является инженером по охране труда компании "Управления строительства - 30".

Всего в рамках уголовного дела обвиняется пять человек по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек).

Напомним, возгорание в стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло 22 декабря прошлого года. В результате аварии погибли девять человек. Пятеро из них были жителями Пермского края, трое - Башкирии и один - Краснодарского края.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Аварии на шахтах
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