Как сообщили в мэрии Кирова, в ходе контрольной проверки детсада № 41 специалисты городского департамента образования выявили "грубейшее злоупотребление" - четыре ребенка посещают детсад "нелегально", без соответствующих путевок.

Такие проверки проводятся ежемесячно без предварительного оповещения руководства детских садов. Проверяется все: от качества питания, работы педагогов до медицинских и иных документов на каждого ребенка и каждого сотрудника.

Что и произошло в ходе инспектирования детского сада № 41: при проверке документов обнаружилось, что четверо воспитанников (двое из них - дети сотрудников детсада) посещают образовательное учреждение незаконно, без путевок. Они занимали места тех, кто по разным причинам длительно - по месяцу и более - не посещает учреждение. Так, один ребенок ходит в детсад без путевки уже четыре месяца.

Оплата за этих детей также проводилась по чужим квитанциям. Причем, как выяснилось в ходе проверки, двоим из них не выдали путевки в детсад, поскольку им еще не исполнилось трех лет, а еще двоим дали место в другом детсаду, но мамы решили водить их в 41-й.

Глава администрации Кирова Илья Шульгин потребовал немедленно уволить руководителя детского сада, причем не "по собственному желанию", как это принято, а по соответствующей статье. Материалы же проверки передать в правоохранительные органы для оценки действий руководства дошкольного учреждения.

Казалось бы, справедливое негодование руководства города должно было найти понимание у жителей. Но мнения разделились, причем не в пользу градоначальника.

Некоторые утверждали, что все должны быть в равных условиях, аргументируя: если следовать такой логике, то получается, что врач будет своих детей лечить в первую очередь. Но большинство сошлось во мнении, что руководитель детского сада поступила вполне порядочно по отношению к своим работникам.

Позиция последних объяснима. Сегодня в Кирове катастрофически не хватает не только самих детских садов, но и сотрудников для них, особенно нянечек, которые официально называются "помощник воспитателя". Желающих идти на низкую зарплату немного, а требования к ним со стороны как родителей, так и контролирующих органов растут постоянно. В этом году в городе сдадут еще четыре детских сада почти на тысячу мест, так что проблема только обострится.

Но в администрации Кирова так не считают. Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, сегодня дефицита воспитателей и нянечек в дошкольных учреждениях города нет. Есть небольшая проблема с медработниками и поварами, но и она решаема.

Однако поддержка заведующей нарастает: в городе уже идет сбор подписей в ее защиту.

Причем, судя по всему, ситуация будет накаляться. Родители уже готовят пикет в защиту заведующей. В соцсетях также все больше разгорается полемика. Доводы все те же. Одни говорят: "Нечего своих пристраивать на чужие места". Другие: "Может, ты няней туда пойдешь работать?" Третьи: " Всегда так было - дети работников получают места в этом же детском саду. Иначе кто там работать-то будет?". А некоторые приводят в пример абсурдную ситуацию, когда сотруднице детсада не дают в нем место для ребенка, и родители ее воспитанников помогают работнице сферы образования оплачивать частный детский сад.

Главный аргумент сторонников заведующей - в советские времена, когда также ощущалась нехватка детсадов, вопрос решался именно таким образом: сотрудник дошкольного учреждения мог вне очереди устроить (слово, кстати, говорящее) туда своего ребенка. Из-за этого и шли в детсады нянечками, хотя зарплата была в сопоставимых величинах не больше.

Об этом вспомнили, в частности, в прошлом году в мэрии на встрече с родителями, дети которых не посещают детский сад. Тогда со стороны мам также прозвучало подобное предложение, чтобы решить проблему с кадрами в детсадах. Чиновники на него ответили: сделать это не позволяет закон. В перечне льготников, которые могут вне очереди определить своего ребенка в детское дошкольное учреждение, самих сотрудников нет. Так прописано в федеральном законодательстве.

"Так выйдите с такой инициативой!" - возмутилась одна из мам. Но, судя по последним событиям, в мэрии решили пойти прямо противоположным путем.

Любопытно, что до 2017 года в Кирове в списке льготников на внеочередное зачисление в детский сад как раз были дети его сотрудников. Но прокуратура посчитала это нарушением законодательства, и воспитатели и нянечки из списков были убраны. Зато в нем наравне с другими льготниками остались дети самих работников прокуратуры. В итоге де-юре получилось все по закону, а что де-факто - хорошо показал случай с 41-м детсадом.

Впрочем, Илья Шульгин, глава администрации Кирова, акцентировал внимание общественности на другой стороне конфликта.

- Не страшно, что эти малыши ходили в детский сад, - говорит он. - А страшно, что они были "невидимками". Очевидно же, что в отношении всех детей ведется строгий учет, в том числе и по медицинской части. Но как можно организовать то же медицинское сопровождение для "невидимок"? Кроме того, грубо нарушается принцип прозрачности при распределении путевок: если есть очередь, почему кому-то позволено ее обходить?

Между тем

В ежедневном выпуске "РГ" от 19 февраля в заметке "Ясли станут ближе" рассказывается о мытарствах кировчанки Натальи Русаковой, получившей путевку в детсад, расположенный в 20 километрах от места жительства. Только через суд Наталье удалось отстоять право на устройство ребенка в дошкольное учреждение у дома.

По словам депутата кировской гордумы Владимира Журавлева, создан прецедент, за которым может последовать массовое обращение в суд кировских семей, вынужденных возить своих чад в детсады за тридевять земель. "О подобном развитии событий мэрию предупреждали еще несколько лет назад, но принимавшиеся меры совершенно не соответствовали масштабу ситуации, - говорит он. - Как будет выходить из создавшегося положения администрация Кирова, я не знаю. Понятно, что четко по нормативу детей в детсады не определить. Хотя бы сделать как в соседних городах, где дети ходят в дошкольное учреждение в своем районе, а не тратят часы на поездки".

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин утверждает, что сегодня в Кирове более двух тысяч детей старше трех лет вообще не посещают дошкольные учреждения - не выдерживаются даже временные рамки, не говоря о территориальных.

"Непонятно, каким образом в данном случае ребенка будут определять в детсад по месту жительства, - недоумевает он. - Убирать из группы другого? Но в центре города все группы формируются из местных. Идти на нарушение нормативов и увеличивать группу? А как быть с новыми микрорайонами, где детсады еще только строятся? Там детям куда ходить?"

Подобные иски были и раньше, но суды, учитывая реальную ситуацию, всегда вставали на сторону мэрии: на практике выполнить требования родителей физически невозможно. Юристы сходятся во мнении, что в данном случае администрация Кирова, скорее всего, пойдет на затягивание сроков исполнения судебного решения. А в августе, когда освободятся места в детсадах за счет первоклассников, ребенка автоматически зачислят по месту жительства.