В целях обеспечения эффективного механизма взаимодействия общественных организаций, объединений инвалидов и ФКУ "ГБ МСЭ по Омской области" Минтруда России для решения вопросов, относящихся к сфере организации предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, развития принципов законности, открытости, доступности, а также для учета общественно значимых интересов граждан с инвалидностью и общественных объединений инвалидов, при учреждении создан Общественный совет (основание — статья 13 федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", статья 79.1 федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации").

В состав Общественного совета вошли представители общественных организаций инвалидов, Общероссийского народного фронта. Общественный совет организует свою работу в соответствии с утвержденными планами и программами. Заседания проводятся не реже одного раза в квартал.

На Общественном совете неоднократно обсуждались вопросы об изменениях в законодательной базе, применяемой при осуществлении государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы; показатели первичной инвалидности и результатов переосвидетельствования граждан в Омской области; порядок рассмотрения обращений граждан и организаций; взаимодействие с медицинскими организациями по разъяснению вопросов, возникающих при направлении граждан на медико-социальную экспертизу; льготное обеспечение граждан лекарственными препаратами вне зависимости от установления группы инвалидности или категории "ребенок-инвалид"; судебная практика в ФКУ "ГБ МСЭ по Омской области" Минтруда России; результаты проведенного анкетирования по оценке мнений граждан о качестве предоставления услуги по проведению медико-социальной экспертизы.

Особое внимание уделяется вопросам реабилитации инвалидов с обсуждением межведомственного взаимодействия службы МСЭ с органами исполнительной власти по реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида); потребности инвалидов (детей-инвалидов) в технических средствах реабилитации и порядка обеспечения; взаимодействия государственной службы занятости населения Омской области с ФКУ " ГБ МСЭ по Омской области" Минтруда России в решении вопросов профессиональной реабилитации граждан с инвалидностью.

Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. Информация о решениях, принятых Общественным советом, размещаются на официальном сайте ФКУ "ГБ МСЭ по Омской области" Минтруда России в информационно-телекоммуникационной сети интернет не позднее чем через 10 дней после принятия указанных решений.

С 2018 года совет переименован в Общественную комиссию.

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