В состав Общественного совета вошли представители общественных организаций инвалидов, Общероссийского народного фронта. Общественный совет организует свою работу в соответствии с утвержденными планами и программами. Заседания проводятся не реже одного раза в квартал.
На Общественном совете неоднократно обсуждались вопросы об изменениях в законодательной базе, применяемой при осуществлении государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы; показатели первичной инвалидности и результатов переосвидетельствования граждан в Омской области; порядок рассмотрения обращений граждан и организаций; взаимодействие с медицинскими организациями по разъяснению вопросов, возникающих при направлении граждан на медико-социальную экспертизу; льготное обеспечение граждан лекарственными препаратами вне зависимости от установления группы инвалидности или категории "ребенок-инвалид"; судебная практика в ФКУ "ГБ МСЭ по Омской области" Минтруда России; результаты проведенного анкетирования по оценке мнений граждан о качестве предоставления услуги по проведению медико-социальной экспертизы.
Особое внимание уделяется вопросам реабилитации инвалидов с обсуждением межведомственного взаимодействия службы МСЭ с органами исполнительной власти по реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида); потребности инвалидов (детей-инвалидов) в технических средствах реабилитации и порядка обеспечения; взаимодействия государственной службы занятости населения Омской области с ФКУ " ГБ МСЭ по Омской области" Минтруда России в решении вопросов профессиональной реабилитации граждан с инвалидностью.
Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. Информация о решениях, принятых Общественным советом, размещаются на официальном сайте ФКУ "ГБ МСЭ по Омской области" Минтруда России в информационно-телекоммуникационной сети интернет не позднее чем через 10 дней после принятия указанных решений.
С 2018 года совет переименован в Общественную комиссию.
На правах рекламы