Эрмитаж эвакуировали из-за сообщения о минировании

В Петербурге эвакуируют посетителей Эрмитажа. Несколько сотрудников музея получили сообщения о минировании здания.

Как сообщает администрация Эрмитажа в своей группе в социальных сетях, письма с угрозами пришли по электронной почте.

В данный момент всех посетителей и сотрудников выводят из помещений, двери музея закрыты.

Стоит отметить, что в предпоследний четверг вход в Эрмитаж бесплатный для всех категорий посетителей. В эти дни в музее всегда многолюдно, многие посетители, чтобы попасть в залы с шедеврами живописи и скульптуры ждут в очереди по несколько часов.

Череда эвакуаций общественных зданий из-за анонимных угроз продолжается в Петербурге уже пятые сутки. Периодически из-за писем и звонков прекращаются занятия в школах и эвакуируются посетители торговых центров.