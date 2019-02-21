Уникальный туристический проект свяжет четыре региона юга России

Античное наследие понтийских греков стало основой нового проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", объединившего археологов, географов, турфирмы и музеи юга страны. Его информационным спонсором станет "Российская газета".

На Российском инвестиционном форуме "Сочи-2109" губернаторы четырех регионов Южного федерального округа подписали соглашение о совместной реализации проекта. Его участниками станут Краснодарский край, Республика Крым, город Севастополь и Ростовская область.

- Идея создать такой маршрут появилась во время проведения фестиваля "Античное наследие России" в рамках перекрестного Года туризма Россия - Греция. Он пройдет через четыре региона, на территории которых существовало Боспорское царство. Это десять южнороссийских городов, - объяснил координатор проекта и член Русского географического общества Христофор Константиниди. - По нашим подсчетам, новое направление увеличит турпоток минимум на десять процентов, а глобальная цель - продвижение туристического продукта на зарубежных туристических рынках.

В "кольцо" уже вошли 25 объектов культурного и археологического показа в десяти городах и населенных пунктах. На Кубани - это Тамань, Новороссийск, Анапа и Геленджик, в Крыму - Керчь, Феодосия, Евпатория, Севастополь и Балаклава, на Дону - Азов. Гости смогут познакомиться с памятниками античной истории, музеями, объектами турпоказа, располагающимися на современных территориях античных полисов Боспора. На крымском и кубанском берегах Черного моря осталось множество фортификационных сооружений и крепостей того периода.

Как сообщили в администрации Кубани, первые туристы отправятся по маршрутам Боспорского царства уже в марте нынешнего года. При этом будет использоваться существующая инфраструктура - то есть финансовых вложений со стороны государства не требуется.

Маршрут пройдет через четыре региона, на территории которых существовало древнее Боспорское царство

Сегодня в Краснодарском крае поставлено на учет свыше 29 тысяч памятников археологии, природы и истории. Сохранением и изучением предметов древности занимаются опытные Крым будет представлен Восточно-Крымским историко-культурным музеем-заповедником, Феодосийским музеем древностей, а также историко-археологическим музеем "Неаполь Скифский". А в Севастополе туристы смогут посетить историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический", а также античные крепости Чембало и Каламита.

От Ростовской области в маршрут включили Азов, возникший на месте существования двух античных городов - Патарвы и Паниардиса. Именно здесь находится Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник.

По информации Федерального агентства по туризму, маршруты будут сформированы для путешественников, передвигающихся на автобусах, автомобилях, поездах и даже круизном корабле. К примеру, у любителей водных путешествий появится свой маршрут, по которому будет ходить лайнер "Князь Владимир".

В перспективе заработает интернет-сайт, где желающие смогут приобрести готовый тур или сформировать собственный по "Кольцу Боспора", а также получат данные об объектах туристического показа, отелях, ресторанах и кафе аутентичной региональной кухни.

Кстати

Боспорское царство возникло в V веке до нашей эры, в него входило 17 античных полисов. Сейчас на их месте стоят Геленджик (бывший Торик), Анапа (Горгиппия), Новороссийск (Бата), Тамань (Гермонасса) и Керчь (столица Пантикапея). От Ростовской области в маршрут "Боспорского кольца" входит Азов, возникший на месте существования двух античных городов - Патарвы и Паниардиса - и музей "Танаис". Во всех этих местах сохранилось множество античных артефактов.