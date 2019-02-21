Экс-омбудсмена Челябинской области задержали за покушение на аферу

В Челябинск после вчерашнего задержания в столице глубокой ночью доставлен заподозренный в покушении на мошенничество экс-омбудсмен региона Алексей Севастьянов. В настоящее время с правозащитником проводятся следственные действия, сообщили в четверг в ГУ МВД региона.

- Ведется следствие, в интересах которого пока более подробная информация не распространяется, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.

О задержании Алексея Севастьянова, занимавшего пост регионального уполномоченного по правам человека с 2010 по 2015 год, написала на своей странице в соцсетях челябинская правозащитница Валерия Приходкина.

Как сообщили собственные источники "РГ" в правоохранительных органах, уголовное дело в отношении Алексея Севастьянова возбуждено по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Инкриминируемая ему афера касается получения гранта на ведение фермерского хозяйства, которое после ухода с политической сцены решил организовать правозащитник.

Между тем задержание Севастьянова не осталось незамеченным - за него уже вступился член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин. Он написал обращение председателю СПЧ Михаилу Федотову с просьбой о проверке обоснованности возбуждения уголовного дела в отношении коллеги.