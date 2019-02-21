Свердловчан предупредили о падении ступеней "Союз-2.1б"

Жителей городского округа Карпинск - города на севере Свердловской области - предупредили о возможном падении составных частей космического корабля "Союз-2.1б". "При попадании обломков ступеней ракетоносителя в нижние слои атмосферы прогнозируется сильных грохот, свечение в воздухе", - сообщается на официальной портале администрации города.

По информации Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Египтсат-А" с космодрома Байконур запланирован на 19.47 по московскому времени 21 февраля. Резервные даты - 22-24 февраля время запуска - то же.

Упасть части корабля могут на Среднем Урале и в Пермском крае (жителей Красновишерского муниципального района местные власти уже также предупредили).

Свердловчан предостерегли от прогулок в лес. Потенциально опасная территория находится в границах следующего участка: в 20 километрах севернее поселка Кытлым, в 10-12 километрах северо-западнее поселка Каквинские Печи, в 17 километрах западнее поселка Сосновка, в 4-5 километрах южнее границ заповедника "Денежкин камень" и в 2-3 километрах севернее Конжаковского горного массива.

Худший сценарий подразумевает падание обломков на территорию лесопилки и находящуюся там технику. "Риск падения на населенные пункты практически отсутствует", - заверили в администрации Карпинска.

Справка "РГ"

Масса ракетоносителя "Союз-2" составляет 313 тонн, он несет на борту несколько спутников. Топливо - вещество с высокой токсичностью - при запуске почти полностью выгорает, на землю падают пустые обломки.