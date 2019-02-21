Россия на ПА ОБСЕ блокировала рекомендацию не пускать наблюдателей

Российская делегация в ходе сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ заблокировала принятие рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств от международных организаций под предлогом конфликта интересов. Документ отправлен на доработку.

"Считаем, что принцип, когда наблюдаемый определяет годность или негодность наблюдателя, не отвечает интересам независимого исследования демократичности процедуры выборов", - подчеркнул заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, которого цитирует РИА Новости. Политик возглавляет группу российских законодателей, которые участвуют в мероприятии.

Примечательно, что соответствующая инициатива появилась накануне президентских выборов на Украине, которые пройдут в марте этого года. При этом Киев уже неоднократно заявлял о своем нежелании пускать в страну российских наблюдателей.

"Такая возможность дает некую индульгенцию киевским властям на нарушение фундаментальных принципов наблюдения за выборами", - разъяснил Толстой суть рекомендации, которую хотели провести через ПА ОБСЕ.