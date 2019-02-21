Семашко: Беларусь в Европе ассоциируется с миром и безопасностью

"Осуществляемое совместно с братской Россией военное строительство направлено исключительно на повышение оборонного потенциала Союзного государства и является образцовым направлением белорусско-российской интеграции", - подчеркнул 21 февраля глава белорусской дипломатической миссии в РФ Владимир Семашко. Свое заявление высокопоставленный дипломат сделал на приеме в российской столице по случаю Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, передает БЕЛТА.

Констатировав, что горячих точек на планете сегодня немало, посол дал понять, что "в жертву геополитическим интересам приносятся стабильность и благополучие обширных ее регионов. На фоне разгула терроризма, локальных войн, межэтнических и других конфликтов в суверенной Беларуси сохраняется стабильность, согласие и спокойствие". Сегодня его страна, отметил посол, ассоциируется в Европе с миром и безопасностью, а надежность минской переговорной площадки, проверенной временем, "вселяет уверенность, что именно здесь можно договариваться и гасить конфликты".

Владимир Семашко напомнил, что Беларусь проводит сбалансированную и многовекторную политику, "основанную на принципах взаимоуважения, равенства и партнерства, невмешательства в дела суверенных держав". При этом посол отметил, что у его страны есть все необходимое для адекватных ответов на современные риски, вызовы и возможные угрозы безопасности. Он также заметил, что для обеспечения мира и спокойствия в регионе Минск развивает диалог с соседями и партнерами в Европе, занимает конструктивную позицию в ОБСЕ. "За годы независимости мы не дали ни одного повода обвинить нас в агрессивных намерениях, в создании проблем своим соседям, в конфликтности и авантюризме", - подчеркнул он.

Посол напомнил, что Беларусь последовательно развивает сотрудничество с союзниками в Организации Договора о коллективной безопасности и Содружестве Независимых Государств. Принципиально важным, по словам посла, является и "поддержание конструктивного диалога с Организацией Североатлантического договора на равноправной и взаимоуважительной основе".

Гостями приема в белорусском посольстве в Москве стали ветераны Великой Отечественной войны, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, летчик-космонавт Олег Новицкий, представители Исполкома СНГ, Евразийской экономической комиссии, Парламентского собрания Союза двух стран, Объединенного штаба ОДКБ, Госдумы, МИД, а также аккредитованные в российской столице военные атташе иностранных государств.