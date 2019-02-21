Новости

Инвестиционная программа на 2019 год утверждена в Беларуси 20:47
Венесуэла закрывает границы с Колумбией и Бразилией 20:46
Семашко: Беларусь в Европе ассоциируется с миром и безопасностью 20:42
В Каракасе не видят необходимости просить военную помощь у Москвы 20:40
Посол РФ: Подвиг югославских партизан никогда не будет забыт 20:35
Сеть "Магнит" проведет ребрендинг всех магазинов 20:33
Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Челябинске 20:30
В Петербурге транспортных полицейских обвинили в сбыте наркотиков 20:10
Путин поручил усилить меры безопасности на Универсиаде 20:08
Сенаторы подготовят проект об ипотечных каникулах в весеннюю сессию 20:07
В Челябинске семь человек пострадали в ДТП с маршруткой 19:40
Еще одна жена Марата Башарова подала на развод из-за побоев 19:31
МИД прокомментировал рекомендацию ОБСЕ не направлять наблюдателей на Украину 19:28
Актер из "Глухаря" получил травму головы на "Дне рождения Курта Кобейна" 19:22
Бородавко: Клебо нарушил правила, за такое на Кубке мира снимают 19:10
В Башкирии завели дело на девушку, угрожавшую убийством младшему брату 19:06
Оззи Осборн снова отменил концерты из-за тяжелой болезни 19:06
В Париже появились новые антисемитские надписи 19:05
Устюгов рассказал, почему толкнул Клебо 19:01
Потерянную шесть лет назад в Челябинске овчарку нашли в Бахчисарае 19:00
Ученые предупредили о появлении огромного айсберга 18:58
Близ Нептуна нашли луну, которой там не должно быть 18:56
Анализ ДНК показал, что знаменитый викинг был женщиной 18:55
В Сирии в результате теракта погибли 10 человек 18:52
Замруководителя Россотрудничества Живихина освобождена от должности 18:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
21.02.2019 20:33
Рубрика: Экономика

Сеть "Магнит" проведет ребрендинг всех магазинов

Текст: Надежда Толстоухова

Все торговые точки сети "Магнит" будут оформлены в едином стиле.

"Теперь торговые точки "у дома", супермаркеты, дрогери, аптеки и другие будут оформлены в общем стиле и объединены слоганом "Давайте дружить семьями!", - говорится в сообщении компании.

Фото: iStock
Нужно ли закрывать супермаркеты на выходные

Ритейлер планирует впоследствии создать "зонтичный" бренд для всех своих магазинов, объединив их общим дизайном и программой лояльности. Сообщается, что обновленные магазины начнут открываться с марта этого года. На новом логотипе будет буква "М" красного цвета в рамке. Сообщается также, что сеть разработает новый дизайн товаров собственной торговой марки "Наша цена".

Сегодня сеть "Магнит" обладает наибольшим среди торговых сетей количеством магазинов в стране. В их число входят магазины "у дома", супермаркеты, мелкооптовые магазины, магазины косметики и аптеки - всего 18,4 тысячи торговых точек.

Аналитики связывают ребрендинг с покупкой 29,1 процента акций компании группой ВТБ. Впоследствии эта доля уменьшилась до 17,3 процента, но тем не менее, группа продолжает влиять на политику компании.

Названы лучшие для шопинга города России
Экономика Бизнес Крупные компании
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума не успела рассмотреть законопроект о наследовании пенсий
РФ не дала ПА ОБСЕ принять рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы
Песков назвал сроки подготовки поручений по Посланию
Курц назвал неконкурентоспособным американский сжиженный газ
Назарбаев принял отставку правительства Казахстана