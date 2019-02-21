Сеть "Магнит" проведет ребрендинг всех магазинов

Все торговые точки сети "Магнит" будут оформлены в едином стиле.

"Теперь торговые точки "у дома", супермаркеты, дрогери, аптеки и другие будут оформлены в общем стиле и объединены слоганом "Давайте дружить семьями!", - говорится в сообщении компании.

Ритейлер планирует впоследствии создать "зонтичный" бренд для всех своих магазинов, объединив их общим дизайном и программой лояльности. Сообщается, что обновленные магазины начнут открываться с марта этого года. На новом логотипе будет буква "М" красного цвета в рамке. Сообщается также, что сеть разработает новый дизайн товаров собственной торговой марки "Наша цена".

Сегодня сеть "Магнит" обладает наибольшим среди торговых сетей количеством магазинов в стране. В их число входят магазины "у дома", супермаркеты, мелкооптовые магазины, магазины косметики и аптеки - всего 18,4 тысячи торговых точек.

Аналитики связывают ребрендинг с покупкой 29,1 процента акций компании группой ВТБ. Впоследствии эта доля уменьшилась до 17,3 процента, но тем не менее, группа продолжает влиять на политику компании.