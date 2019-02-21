В США призвали стариков отказаться от популярного способа омоложения

Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) призвало пожилых людей отказаться от переливания плазмы крови молодых с целью омоложения. Риски такой процедуры слишком высоки, а клиническая эффективность не доказана.

FDA стало известно о случаях, когда клиники предлагают старикам переливание "молодой" плазмы как лекарство от деменции, Альцгеймера, болезни Паркинсона, рассеянного склероза или сердечно-сосудистых болезней. По сообщениями американских СМИ, ценник за курс может превышать 8-10 тысяч долларов.

Однако такое лечение мало того что не имеет доказанной эффективности, оно может быть и опасным. По данным FDA, переливание плазмы может повлечь инфекционные, аллергические, респираторные и сердечно-сосудистые заболевания. Перелитая плазма крови может помочь с нарушениями свертываемости крови и используется при ряде заболеваний, но не тех, которыми заманивают клиники стариков.

Эксперименты, связанные с "омоложением" перелитой кровью проводились в 2005 году. Тогда американские биологи сшили кровеносные сосуды старых и молодых мышей, что происходило перемешивание крови, а животные начинали молодеть. Однако в 2016 году схожий эксперимент провалился.