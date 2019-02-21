США и Британия не приняли обратно женщин, примкнувших к террористам

Американский президент Дональд Трамп, который недавно потребовал от стран ЕС забрать из тюрем в Сирии пленных боевиков с европейскими паспортами, распорядился не пускать в США 24-летнюю Ходу Мутану из Алабамы, в 2015 году уехавшую "воевать за халифат", а теперь пожелавшую вернуться домой с маленьким сыном.

По традиции Трамп сообщил об этом решении у себя в Twitter: "Я дал инструкции госсекретарю Майку Помпео (и он совершенно со мной солидарен), чтобы Ходе Мутане не было позволено вернуться в страну". Помпео действительно ничего не оставалось, как согласиться с хозяином Белого дома, хотя ранее представитель Госдепа Роберт Палладино публично заявлял, что "ведомство по-прежнему будет в приоритетном порядке добиваться экстрадиции всех приверженцев "Исламского государства (террористическая группировка, запрещенная в России - прим. ред.), к чему Вашингтон призывает и других".

Теперь власти США утверждают, что у госпожи Мутаны, выросшей в Гувере, вообще нет американского гражданства (кстати, некоторые британские СМИ ранее называли ее подданной королевства). Это дело вызвало в Америке широкий резонанс. В распоряжение CNN попало "покаянное" письмо женщины, которая уверяет, что "больше не разделяет прежней идеологии и убеждений", которые заставили ее отправиться в Сирию. Мол, тогда она была "наивной, молодой и злой", однако, насмотревшись "ужасов войны", осознала, что "не хочет иметь с ней ничего общего", но мечтает воспитывать полуторагодовалого сына (рожденного от последнего из трех мужей-боевиков) "в благословенной Америке". Она надеется, что родина "не будет видеть в ней угрозу". А вот кураторы Программы по отслеживанию экстремизма из Университета Джорджа Вашингтона рассказали, что последние несколько лет контролировали в соцсетях активность Ходы, которая откровенно призывала к насилию и убийству "неверных", в том числе американских госслужащих.

Между тем аналогичное решение на днях было принято в Великобритании в отношении 19-летней Шамимы Бегум. Еще в 2015 году выросшая в Англии девушка вместе с двумя одноклассницами сбежала через Турцию в сирийскую Ракку, которая в то время была оплотом "Исламского государства". Там она вышла замуж за боевика группировки - к слову, выходца из Нидерландов. Последнее время Бегум проживала в сирийском лагере для беженцев, однако теперь изъявила желание вернуться в Великобританию, тем более что на минувших выходных у нее родился сын, "для которого она хотела бы лучшей доли", как передают адвокаты. Однако британские власти проявили твердость. В письме из МВД на имя родителей Шамимы сообщается, что ведомство постановило лишить подданства их дочь, уличенную в террористической деятельности за рубежом. Впрочем, у нее еще есть право обжаловать приговор.

Эксперты признают: у властей США и стран Европы нет единой и внятной стратегии относительно соотечественниц, которые примкнули к террористическому подполью в Ираке и Сирии, а теперь желают вернуться. В прошлом году руководитель Федерального ведомства по защите Конституции Германии (внутренней спецслужбы, входящей в структуру МВД ФРГ) Ханс-Георг Маасен открыто заявил, что считает этих женщин и их детей, рожденных и выросших среди террористов, угрозой нацбезопасности страны, и призвал правительство по возможности не пускать их обратно. По словам контрразведчика, большинство этих детей и подростков прошли обучение в так называемых "школах ИГИЛ", где им промыли мозги". И хотя в настоящее время различные немецкие ведомства готовят для таких несовершеннолетних (а заодно и их матерей) программы по "дерадикализации" и социализации, господин Маасен не уверен, что из них не вырастут "террористы второго поколения".

В апреле прошлого года немецкие СМИ бурно обсуждали возвращение из Ирака двух гражданок ФРГ - этнической турчанки Сибиллы Х. из Гессена и этнической немки Сабины С. из Баден-Вюртемберга, которые также состояли в рядах "Исламского государства". На рейсе "Иракских авиалиний" из Багдада во Франкфурт женщин с тремя маленькими детьми сопровождали представители немецких спецслужб, однако по прилету они не были арестованы, вопреки ожиданиям. На это у Ведомства по охране Конституции, которое вело расследование против Сибиллы и Сабины, не оказалось полномочий: суд попросту отказался выдать ордер "за отсутствием прямых доказательств их непосредственного участия в преступлениях". Дело ограничилось тем, что женщин обыскали, а затем приставили к ним соцработников и рекомендовали посетить частный консультационный центр.

Примечательно, что муж одной из них по-прежнему сидит в иракской тюрьме. Всего же на территории Сирии и Ирака, по данным МВД ФРГ, остаются около 270 джихадисток - обладательниц немецких паспортов. У большинства есть дети, хотя их точное число назвать невозможно. Эксперты также отмечают, что к членам "Исламского государства" женского пола немецкий суд часто относится более снисходительно: считается, что они, как правило, не принимают участия непосредственно в боевых действиях. Хотя в той же Ракке или иракском Мосуле среди боевиков были неоднократно замечены женщины с оружием в руках.