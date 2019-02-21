Трейлер: The Highwaymen - Харрельсон и Костнер ловят Бонни и Клайда

Для всех, кто затосковал по первому сезону "Настоящего детектива", - мощный трейлер криминальной драмы от сервиса Netflix "Разбойники с большой дороги" (The Highwaymen). В центре истории которой - охота на самый, пожалуй, прославленный преступный американский дуэт, на Бонни и Клайда.

Режиссер и соавтор сценария - Джон Ли Хэнкок ("Форт Аламо", "Невидимая сторона", сценарист "Полночи в саду добра и зла" и "Совершенного мира").

На экране - Кевин Костнер, Вуди Харрельсон, Кэти Бейтс, Ким Диккенс ("Дом из песка и тумана", "Бойся ходячих мертвецов"), Джон Кэрролл Линч ("Карнавал", "Нулевой канал"), У. Эрл Браун ("Дэдвуд", "Проповедник"), Джесси Бойд ("Ходячие мертвецы").

Костнер и Харрельсон играют техасских рейнджеров Фрэнка Хеймера и Мэнни Голта, которые долгое время сидели у Бонни и Клайда на хвосте и таки преуспели, поучаствовав в их расстреле. Гангстеров в итоге буквально изрешетили более чем сотней пуль

К слову, до того, как проект подхватил вездесущий Netflix, рейнджеров в долгое время находившемся в разработке фильме должны были сыграть Роберт Редфорд и Пол Ньюман. Но всё задвинули в долгий ящик после смерти Ньюмана в 2008-м.

Релиз - 29 марта.