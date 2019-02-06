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Сериал "Ходячие мертвецы" официально продлен на 10-й сезон

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    06.02.2019, 16:40
Текст:   Олег Усков

Неуклонно бьющий антирекорды, несмотря на смену шоураннера, зомби-сериал "Ходячие мертвецы" продлен на десятый сезон - канал AMC официально подтвердил информацию, ранее обнародованную инсайдерами.

О продлении стало известно из официальных сетевых аккаунтов шоу.

Нынешний, девятый сезон сериала выходит на этой неделе из хиатуса с девятым эпизодом, в котором нас продолжают знакомить с новым опасным противником выживших - жестокой общиной Шепчущихся, которые считают, что остатки человечества должны быть уничтожены, при этом передвигаясь в гуще стад зомби, мимикрируя под ходячих и управляя ими.

Фото: kinopoisk.ru
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"Шепчущиеся" (Whisperers) фигурировали в оригинальном комиксе, лежащем в основе сериала, с выпуска 130 по выпуск 173. И, не исключено, могут так или иначе появляться в последующих номерах.

А поскольку сюжет сериала и комикса уже довольно сильно разошлись, касательно дальнейшего хода событий, в комиксах переросших в очередную войну общин, строились самые разнообразные фанатские теории. Вплоть до возможности кроссовера с первым спин-оффом "Ходячих", сериалом "Бойтесь ходячих мертвецов".

Ранее сообщалось, что у Мэгги, персонажа актрисы Лорен Коэн, может появиться "сольник" - посвященный исключительно ей сериал-спинофф во вселенной "Ходячих".

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