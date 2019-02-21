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21.02.2019 19:01
Рубрика: Спорт

Устюгов рассказал, почему толкнул Клебо

Текст: Илья Соболев

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о конфликте с норвежцем Йоханнесом Клебо после полуфинала в спринте свободным стилем на чемпионате мира.

По ходу забега Устюгов и Клебо столкнулись на трассе: россиянин в итоге финишировал пятым и не попал в финал. По окончании гонки Устюгов подъехал к скандинаву, толкнул его и похлопал по щекам.

Фото: AP Photo/Matthias Schrader
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"В последнее время спринты так не бегаются. Я это понял в Конге, тогда Пеллегрино сделал неумышленный толчок, когда я упал. Но в нашем полуфинале никто не хотел уходить первым на спуск. У меня не выдержали нервы, как обычно, ушел первый. Знал, что меня накатят, надо было не пропускать с правой стороны. Но в ситуации с Пеллегрино я научился, понял, что можно делать так же, как все остальные. Но когда мы подъехали ближе к подъему, то ли я полез, то ли Клебо меня подрезал. Но думаю, что это все было умышленно, и чуть-чуть нервы сдали на финише. Если бы шел кто-то другой, то, думаю, такого бы не было, не подрезали бы так", - сказал Устюгов в эфире "Матч ТВ".

Россиянин также сообщил, что получил от организаторов соревнований желтую карточку за нарушение правил обгона.

Что касается Клебо, в финале он был быстрейшим на лыжне и завоевал первое "золото" чемпионата мира. Вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино, а "бронзу" взял наш Глеб Ретивых.

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