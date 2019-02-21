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21.02.2019 00:32
Рубрика: В мире

В Австралии появятся автомобильные номера со смайлами

В Австралии с марта жители штата Квинсленд смогут приобрести автомобильные номера с эмодзи. Улыбающиеся рожицы будут использоваться исключительно в декоративных целях.

Фото: Jeremy Burge / twitter.com
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Уточняется, что автовладельцы Квинсленда могут украсить номера смеющимися смайлами, подмигивающими, в солнечных очках или с сердечками вместо глаз. Стоит подобная услуга - около 300 долларов, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал Seven News Sydney.

Новость об эмодзи на номерных знаках вызвала ажиотаж в австралийских соцсетях. Некоторые пользователи отнеслись к идее с энтузиазмом и с нетерпением ждут март, другие восприняли новшество скептически, отдельные интернет-пользователи недовольны ограниченным выбором смайликов.

Отметим, что появление эмодзи на номерах не является чем-то необычным или новым для Австралии. С помощью различных символов на номерных знаках австралийцы поддерживают свои любимые спортивные команды и города.

В мире Океания Австралия
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