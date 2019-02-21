В Париже появились новые антисемитские надписи

На улицах Парижа появились новые антисемитские лозунги. Об этом сообщила мэр 14-го округа столичного города Карин Пети.

По некоторым данным, надписи были обнаружены на дверях одного из зданий и на автобусной остановке.

В настоящее время местные правоохранители пытаются найти злоумышленников, которые должны понести ответственность за свои деяния, передает ТАСС.

В последнее время во Франции наблюдается рост антисемитских настроений. Местные власти опасаются, что нехорошая тенденция может привести к трагическим последствиям.

На днях в Париже и некоторых других французских городах прошли многотысячные акции, организаторы которых выступили против проявлений расизма в стране. На одном из мероприятий присутствовали бывшие президенты страны Франсуа Олланд и Николя Саркози.

Накануне израильские СМИ написали об очередном акте вандализма во Франции. Инцидент произошел на территории одного из местных кладбищ, где неизвестные на нескольких надгробных памятниках нарисовали фашистские свастики и написали рядом антисемитские лозунги.