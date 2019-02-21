Видео: В Беларуси выпустили первый в стране электромотоцикл

В Беларуси выпустили первый в стране электромотоцикл. Образец пока опытный. Внешне он напоминает своего советского прародителя - легендарный народный мотоцикл "Минск". Рама и руль здесь действительно от него, но все остальное - современные разработки.

Первый белорусский электробайк разгоняется быстро. Легко маневрирует и надежно тормозит. При этом весит и шумит меньше своих бензиновых собратьев. Над мотоциклом белорусские инженеры работали больше года.

Белорусские байкеры уже интересуются новинкой. Но перейти на электротранспорт пока не готовы. Говорят - запас хода маловат.

Сами производители отмечают: это не финал их разработки. Новинку в будущем оснастят более мощной батареей и усовершенствуют дизайн. Наладить серийный выпуск электромотоциклов планируют уже в следующем году, передает БелРос.

Ранее "РГ" сообщала, что в Тольяттинском госуниверситете молодые ученые представили электробайк с аккумулятором от автомобиля Tesla. Они приобрели блок, разобрали аккумулятор до элементарных элементов и с помощью сварки сделали блок управления зарядкой аккумулятора. Свой продукт они готовятся заявить на ежегодный Smartmoto Challenge - международный чемпионат среди студентов инженерных вузов, которые представляют членам жюри легкие мотоциклы на электрической тяге собственного производства.