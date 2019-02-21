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Рубрика: Видео

Видео: в гигантскую аварию в США попали полсотни автомобилей

Текст: Вадим Давыденко

Автомобильный апокалипсис пришел на Средний Запад США вслед за резким похолоданием и густым туманом. Плохая видимость на дорогах вкупе с гололедом стали причиной рекордного числа аварий. Только в штате Миссури их за сутки зафиксировано аж 729.

Наибольшее скопление неосторожных водителей на битых машинах было зафиксировано вблизи городка Оук-Гроув. 47 разной степени помятости транспортных средств (в том числе и не подлежащие восстановлению), несколько человек травмированы и даже один погибший.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Автору этого видео удалось не только во всех подробностях зафиксировать на телефончик стремительное разрастание ДТП, но и свою машину при этом уберечь от столкновения. В комментарии под видео он побожился, что успел вовремя затормозить, увидев перед собой в тумане первые столкнувшиеся автомобили.

А вот остальные герои этого ролика были не так осторожны. Непрерывные "бум!", "хрясть!", "бабах!" на видео перемежаются лишь горестным "omg!" автора записи.

Что-то подсказывает, что не только непогода виновна в случившемся, но и беспечность водителей. "Дистанция! - сказал бы любой инструктор любой автошколы, хоть в Оук-Гроув, хоть в условном Урюпинске. - Всегда держите дистанцию!"

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#видео #авто