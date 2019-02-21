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21.02.2019 12:53
Рубрика: ПДД

Выданные до 1 ноября бумажные ПТС утвердили в правах

Текст: Сергей Белов
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Правительство утвердило действие бумажных паспортов транспортных средств, которые будут выданы до 1 ноября 2019, и после этого срока, когда страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начнут оформлять только электронный документ.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Осенью ЕАЭС, объединяющий Россию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Армению, полностью перейдет на электронные паспорта транспортных средств. Это должно было произойти еще в июле прошлого года, но из-за неготовности ряда стран сроки подвинули на 1 ноября 2019 года.

При этом участники союза сохранили возможность оформлять бумажные ПТС до этого дня. Такие документы будут иметь законное хождение и после 1 ноября - до того момента, когда собственнику автомобиля по его заявлению оформят электронный ПТС. Соответствующее постановление, рассказали в аппарате правительства, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Одновременно документ признает утрачивающими силу с 1 ноября 2019 года постановление правительства от 1993 года "О введении паспортов транспортных средств" и ряда других нормативно-правовых актов, регулирующих систему в России.