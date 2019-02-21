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21.02.2019 11:45
Рубрика: Власть

Закон о паллиативной помощи принят единогласно

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла в окончательном чтении правительственный законопроект об оказании комплексной помощи тяжелобольным людям. Паллиативную помощь пациенты смогут получать не только в больнице, но и в условиях дневного стационара, а также на дому.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
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Ранее в своем Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин попросил как можно быстрее завершить работу над этим законопроектом. По его словам, в паллиативной помощи нуждаются до 800 тысяч человек. Отметим, что именно глава государства ранее поручил подготовить нововведения в этой сфере.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил журналистам, что закон прошел широкое обсуждение со специалистами, волонтерами и экспертами, что позволило выйти на нормы прямого действия. А это означает, что они будут вступать в силу без задержки из-за необходимости ждать дополнительные нормативные акты.

- Паллиативная помощь будет оказываться в каждом регионе, - подчеркнул глава нижней палаты. - Люди бесплатно будут обеспечены необходимыми обезболивающими и медицинскими изделиями и смогут дома, рядом со своими близкими, получать всю необходимую поддержку - как медицинскую, так и психологическую.

Фото: PHOTOXPRESS
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Он заверил, что Госдума будет держать на контроле реализацию этого закона. Депутаты убедятся, что он реально работает для людей и помогает тем, кто находится в самой тяжелой ситуации.

Новым законом предусматривается большой спектр помощи - от избавления от боли (для этого смогут применяться и наркотические препараты) до психологической поддержки и необходимого ухода. Отметим, что комплексная помощь будет оказываться прошедшими специальную подготовку медработниками. Получать ее можно будет и в условиях дневного стационара, и лежа в больнице, и на дому. В последнем случае пациенту предоставят необходимые медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека.

При этом медицинские организации, оказывающие паллиативную помощь, должны будут взаимодействовать с волонтерами, с центрами социального обслуживания и религиозными организациями. И, конечно, с родственниками больного.

Власть Работа власти Общество Здоровье Законодательная власть Госдума Медицина и здоровое питание
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