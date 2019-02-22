Боли в спине и шее назвали признаками опасного заболевания

Австралийские исследователи из Сиднейского университета выяснили, что у людей с диабетом риск появления болей в спине выше на 35%, а в районе шеи - на 24%, чем у здоровых людей, передает Medicalxpress.

- Сахарный диабет второго типа и боль в пояснице также тесно связаны с ожирением и отсутствием физической активности, поэтому логическое продолжение нового исследования может заключаться в более подробном изучении этих факторов. Наш анализ добавляет доказательства того, что контроль веса и физическая активность играют фундаментальную роль в поддержании здоровья, - отметил ведущий автор исследования Мануэл Феррейр.

Он пояснил, что большинство пациентов с диабетом испытывают боль в пояснице в течение всей жизни, и почти половина страдает от периодического дискомфорта в области шеи.

- Пока причина такой связи не установлена. Поэтому мы продолжаем работу в этом направлении, - заявил Феррейр.

Между тем, по оценкам специалистов, сегодня в мире 382 миллиона человек живут с диабетом второго типа - наиболее распространенной формой опасного метаболического заболевания.