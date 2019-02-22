Депутаты предложили создать единые правила передвижных дорожных камер

"Единая Россия" предложила установить госконтроль за работой и установкой передвижных дорожных камер, фиксирующих нарушения ПДД. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, координатор партийного проекта "Безопасные дороги" Владимир Афонский. По его словам, сейчас мобильные дорожные камеры зачастую устанавливаются не столько в действительно аварийно-опасных местах, сколько там, где легче собирать штрафы.

"Нужно навести порядок в этом вопросе. Должен быть четкий государственный контроль за установкой камер. Первое - это корректность установки камер. Они должны стоять в тех местах, где нашим автолюбителям понятно, что камера здесь необходима, потому что участок дороги аварийно-опасен. Второй момент - камеры должны быть точными, у них должен быть минимальный уровень погрешности, который так или иначе присутствует", - сказал он по результатам общественного обсуждения вопроса эксплуатации мобильных камер.

Афонский добавил, что сейчас мобильные камеры "устанавливаются кое-как, непонятно где". "Этим сейчас занимаются люди, которые если и проходили соответствующий инструктаж, то его недостаточно, чтобы даже правильно выставить угол наклона. Это все приводит к нарушениям правил установки, погрешностям при фото- и видеофиксации нарушений водителей", - пояснил депутат.

В партии считают, что нужно систематизировать все правила и нормы размещения передвижных дорожных камер.