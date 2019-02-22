Экипировка "Ратник" стала мировым бестселлером

Портфель полученных коммерческих предложений от иностранных заказчиков на боевую экипировку "Ратник" и ее отдельные элементы превысил 30 миллионов долларов.

Об этом ТАСС сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, речь идет о десятках тысяч элементов боевой экипировки, предназначенных на экспорт. Переговоры ведутся со странами различных регионов, в том числе Ближнего Востока. Заказчиков интересуют бронежилеты, бронешлемы, рейдовые рюкзаки, ножи, общевойсковые жилеты и комплекты целиком.

Экипировка второго поколения успешно испытана в Сирии. По итогам боевого применения не было зафиксировано ни одного пробития бронезащиты.

Сейчас в России разрабатывается третье поколение боевой экипировки солдат. Как уже писала "РГ", в комплект войдет в том числе беспилотник карманного типа. Он сможет совершать полеты в километровом радиусе и будет использоваться для разведки. Помимо этого разработчики добавят углепластиковый экзоскелет, элементы дополнительной защиты от пуль и осколков, встроенный климат-контроль. Тактический компьютер вместе с системами связи встроят в шлем, а информация станет выводиться на пуленепробиваемое забрало.

Также новая экипировка получит особое мимикрирующее покрытие, сходное с тем, что уже применяется для маскировки боевой техники. Это позволит бойцам буквально сливаться с местностью.