Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудил ситуацию в Сирии со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Отдельной темой стал вывод войск США из этой страны. В ходе переговоров были достигнуты договоренности по данному вопросу в соответствии с интересами обеих сторон, сообщает ТАСС.

Напомним, еще 19 декабря прошлого года глава Белого дома объявил об окончательной победе над ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ) и решении вывести американские войска.

Ну а 19 февраля госдеп США распространил информацию, что Вашингтон ведет переговоры с Анкарой по поводу создания на северо-востоке Сирии так называемой буферной зоны.