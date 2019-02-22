Новости

В порту Буэнос-Айреса столкнулись два круизных лайнера 02:49
Космический зонд "Хаябуса-2" взял пробы грунта на астероиде Рюгу 02:36
Мужчина упал на рельсы на станции московского метро "Тропарево" 02:35
Париж поддержит французских рыбаков в случае "жесткого" Brexit 01:58
Умер актер из "Сопрано", "Казино" и фильмов Джармуша Винни Велла 01:41
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии 01:27
Роструд напомнил, когда россияне отгуляют выходной за 23 февраля 00:56
Захарова назвала заявление Порошенко "потоком сознания" 00:30
Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войны 21.02.2019
Захарова: Новых провокаций в Керченском проливе не будет 21.02.2019
Умер басист и вокалист легендарных The Monkees Питер Торк 21.02.2019
БАТЭ не смог во второй раз подряд обыграть "Арсенал" и вылетел из ЛЕ 21.02.2019
Представители Пугачевой прокомментировали сведения о ее госпитализации 21.02.2019
Путин подписал указ о призыве на сборы 21.02.2019
В московских аэропортах задержаны и отменены почти 100 рейсов 21.02.2019
РФ направила в Венесуэлу лекарства и медоборудование 21.02.2019
Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту 21.02.2019
Экс-чемпион UFC Сен-Пьер завершил карьеру сразу после вызова от Хабиба 21.02.2019
Раздача чая около станции Комсомольская продолжится до 24 февраля 21.02.2019
Сергей Устюгов извинился за выступление на чемпионате мира 21.02.2019
На улицы столицы вывели более 8 тысяч единиц техники по уборке снега 21.02.2019
Лыжник Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежцем Клебо 21.02.2019
Путин назначил нового постпреда при ОДКБ 21.02.2019
Минпросвещения учтет предписания Генпрокуратуры по перечню учебников 21.02.2019
Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России 21.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
22.02.2019 01:27
Рубрика: В мире

Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудил ситуацию в Сирии со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Отдельной темой стал вывод войск США из этой страны. В ходе переговоров были достигнуты договоренности по данному вопросу в соответствии с интересами обеих сторон, сообщает ТАСС.

СМИ: Коалиция не хочет оставаться в Сирии после ухода США

Напомним, еще 19 декабря прошлого года глава Белого дома объявил об окончательной победе над ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ) и решении вывести американские войска.

Ну а 19 февраля госдеп США распространил информацию, что Вашингтон ведет переговоры с Анкарой по поводу создания на северо-востоке Сирии так называемой буферной зоны. 

В мире Ближний Восток Сирия В мире Ближний Восток Турция В мире США Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роструд напомнил, когда россияне отгуляют выходной за 23 февраля
РФ не дала ПА ОБСЕ принять рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы
Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту
Песков назвал сроки подготовки поручений по Посланию
Лыжник Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежцем Клебо