Федун: Дюков - тяжеловес. Против него выставляться бессмысленно

Президент "Спартака" и член исполкома РФС Леонид Федун прокомментировал избрание Александра Дюкова на пост президента РФС. Напомним, это произошло сегодня на внеочередной конференции Российского футбольного союза.

Сразу после избрания Дюков провел совещание с членами исполкома, в который входит и Федун.

- Мы решили несколько организационных вопросов. Могу сказать, что с удовольствием вернулся в состав исполкома после довольно продолжительного перерыва и настроен на активную работу, - сказал президент "Спартака".

Говоря о том, какие задачи сейчас стоят перед РФС, Федун выделил тему детского футбола:

- Об этом говорил и новый президент. Есть несколько идей. Это и механизм солидарности, который позволит мотивировать всех тренеров, в том числе, в регионах, которые готовят базу (речь о компенсационных выплатах тренерам - прим. "РГ").

Также Федун сказал, что база подготовки местных футболистов в Катаре стала для него открытием:

- Эта нефутбольная страна с 2004 года совершила рывок практически на заоблачные вершины. Опять-таки за счет технологий, правильной системы обучения. Для нас такая success story (история успеха - англ.) - определенный вызов.

Президент "Спартака" не согласился, что безальтернативные выборы президента РФС говорят о кризисе управления российским футболом:

- Это говорит о качестве кандидата. Потому что Александр Дюков - это тяжеловес, против которого выставляться бессмысленно. И вы увидите, как футбол будет меняться под его руководством. Естественно, к лучшему.