Александр Дюков избран новым президентом РФС

На внеочередной конференции Российского футбольного союза (РФС) в Москве состоялись выборы нового президента организации. Им стал председатель совета директоров питерского "Зенита" Александр Дюков, избранный единогласно. Он будет занимать эту должность как минимум до 9 февраля 2021 года.

19 декабря прошлого года с поста президента РФС ушел Виталий Мутко. Временно исполняющим его обязанности стал глава отечественной Премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин. Он сразу заявил, что не будет принимать участия в предстоящих выборах.

В конце декабря Дюков был выдвинут на пост президента РФС. Напомним: кандидатуры нельзя было выбирать самостоятельно. Это должны были сделать организации, которые входят в РФС. А для регистрации необходима поддержка не менее пяти членов организации. Решение о выдвижении Александра Валерьевича приняли более 20 субъектов футбола.

Прием заявок от кандидатов на вакантную должность завершился в начале января. Единственным претендентом остался Дюков. Таким образом, сегодняшние выборы прошли на безальтернативной основе и носили формальный характер.

С 2008 по 2017 годы Дюков был президентом "Зенита". За этот промежуток "сине-бело-голубые" трижды становились чемпионом страны, дважды - обладателями Кубка России, по разу - Кубка и Суперкубка УЕФА. Председателем совета директоров питерского клуба Дюков стал в 2017 году.