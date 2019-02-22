Федеральный закон от 21 февраля 2019 г. N 12-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве"

Принят Государственной Думой 12 февраля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 13 февраля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2009, N 1, ст. 14; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 30, ст. 4573; N 49, ст. 7014, 7067; 2012, N 31, ст. 4333; 2013, N 51, ст. 6699; 2014, N 11, ст. 1099; N 30, ст. 4217; N 52, ст. 7543; 2015, N 10, ст. 1411, 1427; 2016, N 1, ст. 64; N 11, ст. 1493; 2017, N 22, ст. 3070; N 31, ст. 4761; 2018, N 49, ст. 7523) следующие изменения:

1) статью 8 дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств или об их аресте с учетом требований, предусмотренных статьями 99 и 101 настоящего Федерального закона.";

2) в статье 69:

а) в части 8 слова "Если сведений о наличии у должника имущества не имеется, то судебный пристав-исполнитель запрашивает эти" заменить словами "В целях установления имущественного положения должника судебный пристав-исполнитель может запрашивать", слова "этих сведений" заменить словами "сведений, указанных в пунктах 1 - 3 части 9 настоящей статьи";

б) в части 9:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) о видах и номерах банковских счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте;";

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) иные сведения об имуществе должника.";

в) дополнить частью 91 следующего содержания:

"91. В целях установления имущественного положения должника судебный пристав-исполнитель может запрашивать у налоговых органов помимо сведений, указанных в части 9 настоящей статьи, иные сведения, необходимые для своевременного и полного исполнения требований исполнительного документа.";

3) в статье 70:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте, обнаруженные у должника, в том числе хранящиеся в сейфах кассы должника-организации, находящиеся в изолированном помещении этой кассы или иных помещениях должника-организации либо хранящиеся в банках и иных кредитных организациях, изымаются, за исключением денежных средств, на которые в соответствии со статьей 101 настоящего Федерального закона не может быть обращено взыскание. Об изъятии денежных средств составляется соответствующий акт. Изъятые денежные средства не позднее операционного дня, следующего за днем изъятия, сдаются в банк для перечисления на депозитный счет подразделения судебных приставов. Должник обязан предоставить документы, подтверждающие наличие у него наличных денежных средств, на которые в соответствии со статьей 101 настоящего Федерального закона не может быть обращено взыскание.";

б) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Если должник является получателем денежных средств, в отношении которых статьей 99 настоящего Федерального закона установлены ограничения и (или) на которые в соответствии со статьей 101 настоящего Федерального закона не может быть обращено взыскание, банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, осуществляет расчет суммы денежных средств, на которую может быть обращено взыскание, с учетом требований, предусмотренных статьями 99 и 101 настоящего Федерального закона. Порядок расчета суммы денежных средств на счете, на которую может быть обращено взыскание, с учетом требований, предусмотренных статьями 99 и 101 настоящего Федерального закона, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции, по согласованию с Банком России.";

в) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняет содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств с учетом требований, предусмотренных статьями 99 и 101 настоящего Федерального закона, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя.";

г) дополнить частями 51 и 52 следующего содержания:

"51. Лица, выплачивающие гражданину заработную плату и (или) иные доходы, в отношении которых статьей 99 настоящего Федерального закона установлены ограничения и (или) на которые в соответствии со статьей 101 настоящего Федерального закона не может быть обращено взыскание, обязаны указывать в расчетных документах соответствующий код вида дохода. Порядок указания кода вида дохода в расчетных документах лицами, выплачивающими гражданину заработную плату и (или) иные доходы, в отношении которых статьей 99 настоящего Федерального закона установлены ограничения и (или) на которые в соответствии со статьей 101 настоящего Федерального закона не может быть обращено взыскание, устанавливает Банк России.

52. Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, обеспечивает соблюдение требований, предусмотренных статьями 99 и 101 настоящего Федерального закона, на основании сведений, указанных лицами, выплачивающими должнику заработную плату и (или) иные доходы, в расчетных документах.";

4) в статье 81:

а) часть 3 после слов "драгоценные металлы должника" дополнить словами "с учетом требований, предусмотренных статьями 99 и 101 настоящего Федерального закона,";

б) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Если должник является получателем денежных средств, в отношении которых статьей 99 настоящего Федерального закона установлены ограничения и (или) на которые в соответствии со статьей 101 настоящего Федерального закона не может быть обращено взыскание, банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, осуществляет расчет суммы денежных средств, на которую может быть наложен арест, с учетом требований, предусмотренных статьями 99 и 101 настоящего Федерального закона. Порядок расчета суммы денежных средств на счете, на которую может быть наложен арест, с учетом требований, предусмотренных статьями 99 и 101 настоящего Федерального закона, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции, по согласованию с Банком России.";

в) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Если денежные средства и драгоценные металлы отсутствуют либо их недостаточно, банк или иная кредитная организация приостанавливает операции с имеющимися денежными средствами и драгоценными металлами на счетах должника и (или) продолжает дальнейшее исполнение постановления о наложении ареста по мере поступления денежных средств и драгоценных металлов на счета должника с учетом требований, предусмотренных статьями 99 и 101 настоящего Федерального закона, до исполнения в полном объеме указанного постановления или до снятия ареста судебным приставом-исполнителем.";

5) часть 3 статьи 98 дополнить предложением следующего содержания: "Лица, выплачивающие должнику заработную плату и (или) иные доходы путем их перечисления на счет должника в банке или иной кредитной организации, обязаны указывать в расчетном документе сумму, взысканную по исполнительному документу.";

6) часть 1 статьи 101 дополнить пунктом 18 следующего содержания:

"18) денежные средства, выделенные гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, в качестве единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости и (или) в качестве единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, и гражданам, здоровью которых в результате чрезвычайной ситуации причинен вред различной степени тяжести.";

7) в части 2 статьи 105 слова "судебный пристав-исполнитель составляет" заменить словами "должностным лицом службы судебных приставов составляется", слово "устанавливает" заменить словом "устанавливается".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин