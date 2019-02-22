В Трансильвании нашли удивительное гнездо возрастом 70 миллионов лет

Международная группа ученых обнаружила на западе Румынии гнездо с окаменелой скорлупой четырех разных видов существ, возраст которого составляет около 70 миллионов лет.

Об открытии сообщается на сайте британского Университета Саутгемптона. Ученые считают, что обнаружили древнейшее доказательство совместного использования гнезда различными видами. На это указал анализ яичной скорлупы, найденной при раскопках.

Находки пополнили коллекцию Трансильванского музейного общества. Окаменелые образцы датируются поздним меловым периодом, то есть им около 70 миллионов лет. Первые из них были обнаружены недалеко от города Себе в Трансильвании местным палеонтологом Матиасом Времиром около девяти лет назад.

Ученые установили, что древнее гнездо делили несколько видов. Около 70 процентов скорлупы принадлежали яйцам вымершей хищной птицы - энанциорнитам. Кроме того, в гнезде нашлась скорлупа яиц крокодиломорфов, мелких предков современных крокодилов, гекконоподобной ящерицы и птицы неизвестного науке вида.

"Мы очень мало знаем о родительском поведении древних птиц, - говорит соавтор исследования Кристиан Лоран. - Теперь у нас есть доказательства того, что они были терпимы к соседям, причем не только к другим птицам, но и рептилиям".

Подобное можно встретить и в наши дни. Например, в Аргентине ящерицы вида Salvator merianae откладывают яйца в гнездах кайманов.