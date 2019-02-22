Лукашенко: Мы все больше будем поворачивать село к зеленым технологиям

Магистральные направления аграрного сектора страны тоже стали темой откровенной дискуссии Александра Лукашенко во время общения 22 февраля с личным составом Военной академии, передает пресс-служба главы государства.

В сельском хозяйстве Беларуси, пояснил свой взгляд на проблему президент, приоритет во все большей степени будет отдаваться зеленым технологиям, исключительно натуральному, органическому производству. "Мы все больше и больше будем поворачивать село к зеленым технологиям, потому что самая дорогая картошка - эта та, которая чистая", - привел пример Лукашенко.

Отвечая на один из вопросов, он также рассказал о своем приусадебном участке, пояснив, что не слишком много времени уделяет ему внимания. "Когда начинается сенокос, то в пять утра, проснувшись рано, иду до 6-7 часов кошу траву. Но это привычка с детства. Косьба - самый тяжелый деревенский труд. Наверное, это в особенности моего характера", - признался президент.

Он отметил, что молоко с его подворья уже даже реализуют на продажу. Единственное, о чем особо просит глава государства, чтобы не завышали цену. Кстати, часть урожая сельхозкультур передается в детские дома и дом престарелых. Президент сообщил, что его участок - это еще и экспериментальная площадка, где он лично оценивает результаты работы ученых по выведению и совершенствованию тех или иных сортов растений.