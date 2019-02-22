Лукашенко накануне Дня защитников Отечества посещает Военную академию

Знакомство с выставочным залом военной истории страны, посещение занятий курсантов Военной академии предстоит Александру Лукашенко накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил, который отмечается в республике 23 февраля, сообщает его пресс-служба.

Главе государства доложат "о структуре, задачах и системе подготовки военных кадров, он поприсутствует на занятиях с курсантами, ознакомится со структурой и задачами роты информационных технологий".

Ожидается также, что президент пообщается с личным составом академии, которая входит в число крупнейших вузов страны. Именно в ней двенадцать лет назад был создан мемориальный зал военной истории. Основная его цель - пробуждать интерес к военно-историческому наследию как неотъемлемой части истории РБ. Это событие было приурочено в 2007 году к IV Международной олимпиаде курсантов военных учебных заведений государств СНГ.

Что касается недавно созданной роты информационных технологий (РИТ), то она, сообщает пресс-служба, "предназначена для разработки системного и прикладного программного обеспечения совместно с подразделениями Военной академии и другими научными учреждениями, и учебными заведениями". Создание подобного подразделения позволило сохранить кадровый потенциал при призыве на военную службу IT-специалистов.

Планируется, что наиболее востребованными направлениями деятельности РИТ будет являться разработка прикладного программного обеспечения в сферах робототехники, радиолокации, радионавигации и радиоэлектронной борьбы, телекоммуникаций и связи, систем автоматизированного управления и компьютерного моделирования, программно-информационных комплексов, военной логистики.