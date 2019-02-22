Лукашенко предупредил об ответе на размещение ракет США в Европе

Серьезные опасения в связи с возможным размещением в Европе американских ракет средней и меньшей дальности в результате выхода из договора по ДРСМД высказал 22 февраля президент Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече со слушателями и преподавательским составом Военной академии, передает его пресс-служба.

Белорусский руководитель дал понять, что данная тема обсуждалась и во время его недавней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что "верит российской стороне в том, что она не нарушала соответствующий договор". Поэтому, добавил Лукашенко, "надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах. От этого никуда не денешься, если это произойдет. А хуже будет, если эти ракеты будут размещены (гипотетически) на территории Украины". Что касается потенциальной угрозы для безопасности Беларуси, то, по мнению президента, "это катастрофа". По его словам, существует мнение, что выход США из ДРСМД, в том числе, направлен против Китая, который обладает таким оружием, но не участвовал в договоре. "Конечно, эти ракеты через Тихий океан не запустишь и удар по Америке не нанесешь. Американцы переживают прежде всего за своих союзников в районе Тихого океана - Корея, Япония, за свои базы, которые там созданы", - отметил глава государства.

Беларусь, заявил он в этой связи, и впредь будет защищать свои интересы, в том числе, в рамках совместной оборонной доктрины со своим стратегическим партнером - Российской Федерацией.

Он обратил внимание аудитории и на активизацию деятельности Североатлантического альянса на Европейском континенте, разработку и внедрение новых технологий вооруженного противоборства, которые осложняют ситуацию вблизи границ Союзного государства. Но Беларусь "не отступит от реализации мирной внешней политики", - резюмировал президент.

В то же время, "как суверенное государство Беларусь готова к конструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком на принципах паритетности и прозрачности. Мы себя не отгораживаем забором ни от кого. Мы готовы вести этот диалог", - заявил руководитель РБ.