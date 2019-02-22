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22.02.2019 12:20
Рубрика: Дороги

Максимальную скорость на трассах предложили повысить до 110 км/ч

Текст: Айсель Герейханова
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

В "Единой России" предлагают повысить максимальную скорость вне населенных пунктов и на автотрассах. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, координатор партийного проекта "Безопасные дороги” Владимир Афонский.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Если мы улучшаем состояние дорог, ремонтируем существующие и строим новые, конечно, разрешенная скорость по загородным дорогам должна повышаться, например, с 90 км/ч до 110 км/ч. С таким предложением выступили на общественных слушаниях эксперты. И, уверен, оно будет поддержано”, - сказал он.

Напомним, что сейчас в правилах дорожного движения на загородной автодороге предусмотрен скоростной режим - 90 км/ч, для автомагистрали - 110 км/ч.

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