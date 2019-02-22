Минпромторг не считает 9 яиц в упаковке нарушением закона

Упаковка, в которой находится 9 яиц, не может считаться введением потребителя в заблуждение. К такому мнению пришли в Минпромторге России.

Как пояснили "РГ" в министерстве, по действующему техрегламенту количество упакованной пищевой продукции указывается в маркировке этой продукции в единицах объема (миллилитрах, сантилитрах или литрах), массы (граммах или килограммах) или счета (штуках). При этом такая маркировка должна быть понятной, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей.

Но в то же время, как отмечают в ведомстве, если количество продукции, указанное в маркировке, соответствует количеству продукции в упаковке, то это не может считаться введением потребителя в заблуждение. Ведь покупатель, приобретая продукт, делает осознанный выбор.

Напомним, в январе председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев обратился в минпромторг с предложением установить единые стандарты фасовки продуктов из потребительской корзины. До этого в социальных сетях бурно обсуждалась история, когда в продажу поступили упаковки не из 10 яиц, а из 9-ти. Многие россияне посчитали это завуалированным подорожанием продуктов.