Названа причина роста сердечных приступов у молодых женщин

Кардиологи из Медицинской школы Университета Северной Каролины пришли к выводу, что в последнее время количество случаев госпитализации, связанной с сердечными приступами, увеличилось среди женщин в возрасте 35 лет и старше на 10% - с 21% до 31%. У мужчин менее тревожная динамика - с 30% до 33%.

В рамах исследования были проанализированы собранные в течение 19 лет данные о почти 29 тысячах пациентов, передает CNN.

По словам руководителя Центра сердечно-сосудистых заболеваний доктора Хармони Рейнольдса, основная причина появления сердечных недугов у женщин - диабет второго типа. Кроме того, многие представительницы слабого пола жалуются на высокое кровяное давление.

Между тем распознать серьезные проблемы с сердцем, особенно, когда это касается женского организма, бывает не так просто.

Согласно данным Американской кардиологической ассоциации, настораживать должны одышка, боли в руках, животе, спине, шее, зубная боль, "необоснованная" тошнота и потливость.