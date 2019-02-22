Не менее 53 человек пострадали в акциях протеста в Каталонии

В Каталонии прошла всеобщая забастовка в связи с судебным процессом над каталонскими политиками, которых обвиняют в мятеже, подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств из-за подготовки и проведения в октябре 2017 года референдума о независимости региона. Участники акции протеста перекрыли десятки дорог по всей автономной области, жгли автомобильные покрышки. Стачка переросла в массовые беспорядки и стычки с полицией.

В результате пострадали 53 человека, из них 16 - сотрудники полиции. Также были задержаны трое участников демонстраций, передает ТАСС.

Демонстрации будут продолжаться все то время, что продлится судебный процесс над лидерами сепаратистов. Кроме того, протестующие отстаивают права тех, кто принимал участие в акциях в 2017 году и требовал независимости Каталонии.