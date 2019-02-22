Новости

Три человека пострадали во время землетрясения в Японии 04:27
Вашингтон оставит в Сирии "миротворческую группу" из 200 человек 03:47
Порошенко назвал Малевича "украинским" художником 03:37
Сыновьям наркобарона Коротышки заочно предъявили обвинения 03:15
Не менее 53 человек пострадали в акциях протеста в Каталонии 03:02
В порту Буэнос-Айреса столкнулись два круизных лайнера 02:49
Космический зонд "Хаябуса-2" взял пробы грунта на астероиде Рюгу 02:36
Мужчина упал на рельсы на станции московского метро "Тропарево" 02:35
Париж поддержит французских рыбаков в случае "жесткого" Brexit 01:58
Умер актер из "Сопрано", "Казино" и фильмов Джармуша Винни Велла 01:41
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии 01:27
Роструд напомнил, когда россияне отгуляют выходной за 23 февраля 00:56
Захарова назвала заявление Порошенко "потоком сознания" 00:30
Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войны 21.02.2019
Захарова: Новых провокаций в Керченском проливе не будет 21.02.2019
Умер басист и вокалист легендарных The Monkees Питер Торк 21.02.2019
БАТЭ не смог во второй раз подряд обыграть "Арсенал" и вылетел из ЛЕ 21.02.2019
Представители Пугачевой прокомментировали сведения о ее госпитализации 21.02.2019
Путин подписал указ о призыве на сборы 21.02.2019
В московских аэропортах задержаны и отменены почти 100 рейсов 21.02.2019
РФ направила в Венесуэлу лекарства и медоборудование 21.02.2019
Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту 21.02.2019
Экс-чемпион UFC Сен-Пьер завершил карьеру сразу после вызова от Хабиба 21.02.2019
Раздача чая около станции Комсомольская продолжится до 24 февраля 21.02.2019
Сергей Устюгов извинился за выступление на чемпионате мира 21.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
22.02.2019 03:02
Рубрика: В мире

Не менее 53 человек пострадали в акциях протеста в Каталонии

В Каталонии прошла всеобщая забастовка в связи с судебным процессом над каталонскими политиками, которых обвиняют в мятеже, подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств из-за подготовки и проведения в октябре 2017 года референдума о независимости региона. Участники акции протеста перекрыли десятки дорог по всей автономной области, жгли автомобильные покрышки. Стачка переросла в массовые беспорядки и стычки с полицией.

Фото: REUTERS/Albert Gea
Сотни тысяч людей приняли участие в акции протеста в Барселоне

В результате пострадали 53 человека, из них 16 - сотрудники полиции. Также были задержаны трое участников демонстраций, передает ТАСС.

Демонстрации будут продолжаться все то время, что продлится судебный процесс над лидерами сепаратистов. Кроме того, протестующие отстаивают права тех, кто принимал участие в акциях в 2017 году и требовал независимости Каталонии.

В мире Европа Испания Ситуация в Каталонии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роструд напомнил, когда россияне отгуляют выходной за 23 февраля
РФ не дала ПА ОБСЕ принять рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы
Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту
Песков назвал сроки подготовки поручений по Посланию
Лыжник Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежцем Клебо