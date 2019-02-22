Определились все пары плей-офф КХЛ

В пятницу завершился регулярный чемпионат сезона-2018/19 Континентальной хоккейной лиги. Определились все пары первого раунда плей-офф.

Перед заключительным туром оставалась, по сути, одна интрига: сможет ли рижское "Динамо", находившееся на девятом месте Западной конференции и в одном очке от позиции, дающей путевку в плей-офф, в последний момент попасть в заветную восьмерку. Опережавший рижан "Витязь" сегодня уступил "Автомобилисту" 1:5, а имевший еще на балл больше "Спартак" потерпел поражение от "Северстали" 0:3.

Однако и рижская команда со своей задачей не справилась - впрочем, надо отметить, что задача была сверхсложной: победить в гостях ЦСКА. На деле армейцы выиграли без особых проблем, отправив в ворота рижских динамовцев три безответные шайбы.

Все остальные участники плей-офф к последнему туру уже были известны. И вот как в итоге выглядят пары первого раунда Кубка Гагарина.

Восточная конференция

"Автомобилист" - "Трактор"

"Барыс" - "Торпедо"

"Металлург" - "Салават Юлаев"

"Авангард" - "Ак Барс"

Западная конференция

ЦСКА - "Витязь"

СКА - "Спартак"

"Локомотив" - "Сочи"

"Йокерит" - "Динамо" М

Серии стартуют 25 и 26 февраля. Команды, указанные в парах первыми, начнут противостояния на домашних площадках.