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22.02.2019 22:31
Рубрика: Спорт

Определились все пары плей-офф КХЛ

Текст: Данила Жиляев
В пятницу завершился регулярный чемпионат сезона-2018/19 Континентальной хоккейной лиги. Определились все пары первого раунда плей-офф.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости ЦСКА не пустил рижское "Динамо" в плей-офф. Фото: Антон Денисов / РИА Новости
ЦСКА не пустил рижское "Динамо" в плей-офф. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Перед заключительным туром оставалась, по сути, одна интрига: сможет ли рижское "Динамо", находившееся на девятом месте Западной конференции и в одном очке от позиции, дающей путевку в плей-офф, в последний момент попасть в заветную восьмерку. Опережавший рижан "Витязь" сегодня уступил "Автомобилисту" 1:5, а имевший еще на балл больше "Спартак" потерпел поражение от "Северстали" 0:3.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Однако и рижская команда со своей задачей не справилась - впрочем, надо отметить, что задача была сверхсложной: победить в гостях ЦСКА. На деле армейцы выиграли без особых проблем, отправив в ворота рижских динамовцев три безответные шайбы.

Все остальные участники плей-офф к последнему туру уже были известны. И вот как в итоге выглядят пары первого раунда Кубка Гагарина.

Восточная конференция

"Автомобилист" - "Трактор"
"Барыс" - "Торпедо"
"Металлург" - "Салават Юлаев"
"Авангард" - "Ак Барс"

Западная конференция

ЦСКА - "Витязь"
СКА - "Спартак"
"Локомотив" - "Сочи"
"Йокерит" - "Динамо" М

Серии стартуют 25 и 26 февраля. Команды, указанные в парах первыми, начнут противостояния на домашних площадках.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Чемпионат КХЛ 2018/2019
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