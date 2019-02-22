Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Влезет ли зиловский двигатель в "Жигули" 17:02
Названа самая популярная иномарка в России 16:05
Mitsubishi рассказала о мировых премьерах на Женевском автосалоне 15:22
В Петербурге выставили на продажу лимузин секретаря ЦК КПСС Романова 14:50
22.02.2019 21:04
Рубрика: Внутренняя политика

Парковка для газомоторного транспорта может стать бесплатной

Текст: Татьяна Замахина
Плату за пользование парковками для транспорта, работающего на газомоторном топливе, могут отменить. Кроме того, таким автомобилям хотят дать право бесплатного проезда по платным магистралям.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

С такими предложениями выступил Комитет Госдумы РФ по энергетике. Комитет совместно с экспертами дал эти рекомендации по итогам заседания "круглого стола" на тему законодательства для этого вида топлива.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
АвтоВАЗ объявил цены на Lada Largus "для экономных"

Как уточняется, парковка уже является бесплатной для электромобилей, и эту льготу предлагается распространить на транспорт на природном газе. Предлагается также разрешить всем видам монотопливных газотранспортных средств бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам. Отметим, что владельцы таких автомобилей существенно экономят - стоимость ГМТ в три раза ниже цены бензина и дизельного топлива.

Как заявила на "круглом столе" замминистра энергетики Анастасии Бондаренко, для того, чтобы спрос на газовый транспорт повысился, необходима широкая сеть автозаправок и сервисных служб. Она предложила разработать нормативные акты, позволяющие предоставлять землю под строительство таких объектов в упрощенном порядке.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Mitsubishi показала новое изображение электрического внедорожника

Кроме того, помощь законодателей нужна для снятия излишних ограничений на использование газозаправочной инфраструктуры. Предлагается также давать субсидии на возмещение затрат при строительстве газозаправок и переоборудовании автотехники, включая общественный транспорт.

По данным экспертов, количество автотехники, работающей на ГМТ в России, сегодня составляет более 100 тысяч единиц.

#автомобили