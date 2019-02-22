Парковка для газомоторного транспорта может стать бесплатной

Плату за пользование парковками для транспорта, работающего на газомоторном топливе, могут отменить. Кроме того, таким автомобилям хотят дать право бесплатного проезда по платным магистралям.

С такими предложениями выступил Комитет Госдумы РФ по энергетике. Комитет совместно с экспертами дал эти рекомендации по итогам заседания "круглого стола" на тему законодательства для этого вида топлива.

Как уточняется, парковка уже является бесплатной для электромобилей, и эту льготу предлагается распространить на транспорт на природном газе. Предлагается также разрешить всем видам монотопливных газотранспортных средств бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам. Отметим, что владельцы таких автомобилей существенно экономят - стоимость ГМТ в три раза ниже цены бензина и дизельного топлива.

Как заявила на "круглом столе" замминистра энергетики Анастасии Бондаренко, для того, чтобы спрос на газовый транспорт повысился, необходима широкая сеть автозаправок и сервисных служб. Она предложила разработать нормативные акты, позволяющие предоставлять землю под строительство таких объектов в упрощенном порядке.

Кроме того, помощь законодателей нужна для снятия излишних ограничений на использование газозаправочной инфраструктуры. Предлагается также давать субсидии на возмещение затрат при строительстве газозаправок и переоборудовании автотехники, включая общественный транспорт.

По данным экспертов, количество автотехники, работающей на ГМТ в России, сегодня составляет более 100 тысяч единиц.