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22.02.2019 04:00
Рубрика: Экономика

Почему малый бизнес не экспортирует свою продукцию

Текст: Марина Гусенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Только восемь процентов предприятий малого и среднего бизнеса экспортируют свою продукцию за рубеж. Годом раньше их было и того меньше - шесть процентов. Это выяснили эксперты независимого исследовательского агентства MAGRAM Market Research, которые провели XVIII волну ежеквартального исследования бизнес-настроений малого и среднего бизнеса.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Среди вопросов был "экспортный блок". Представителей предприятий спросили, продают ли они свою продукцию за рубежом или в других регионах страны. Если нет, что им мешает выйти за рамки своей территории.

Но, несмотря на то, что число предприятий, экспортирующих плоды своего труда за границу, почти не выросло, увеличилось число тех, кто начал продавать свои товары и услуги в других регионах нашей страны.

Так, в конце 2018 года число тех, кто вышел за пределы своего региона, достигло 37 процентов, в то время как годом раньше, в конце 2017-го, их было 26 процентов.

На зарубежные рынки чаще всего выходят производственные компании (17 процентов), а наиболее локализованы компании, работающие в сфере услуг - 74 процента из них не выходят за пределы своего региона.

Исследование показало: чем крупнее предприятие, тем шире география его деятельности. Так, если среди микрокомпаний исключительно в своем регионе работают 72 процента, то среди средних - 39 процентов.

Почему предприниматели не спешат экспортировать свои товары или услуги?

Фото: Reuters
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Подавляющее большинство (61 процент) ответили, что их бизнес связан непосредственно с местом его нахождения и не предполагает более широкого распространения.

По восемь процентов признались, что за рубежом на их продукцию нет спроса и что стоимость и характеристики их продуктов и услуг неконкурентоспособны на зарубежных рынках. По семь процентов сослались на высокую конкуренцию, другие стандарты производства или оказания услуг.

Шесть процентов опрошенных находят свои товары и услуги интересными для зарубежных рынков, но не знают, как и кому их предложить.

В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджмент 2300 компаний сектора малого и среднего бизнеса из 24 регионов России.

Экономика Бизнес Малый бизнес
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