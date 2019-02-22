Собянин: Почти 2 тысячи предприятий работает в технопарках Москвы

Сергей Собянин посетил сегодня московский технопарк "Текон". Мэр Москвы пообщался с сотрудниками предприятий-резидентов и узнал о планах развития наукоемкого производства.

"Текон" специализируется на микроэлектронике, промышленной автоматизации и информационных технологиях. Статус технопарка ему присвоили в декабре прошлого года. Сейчас здесь работает 4 резидента, выпускающих оборудование для предприятий ЖКХ и топливно-энергетического комплекса. Основными заказчиками выступают коммунальщики и энергетики.

"Здесь вся стратегия направлена на то, чтобы наши коммунальные предприятия были более эффективными. Очистка воды - это очень важно. В будущем будут созданы умные технологии по управлению теплоносителями. Вы многое делаете для промышленности, но тем не менее здесь развивается много технологий, которые направлены как раз на создание Smart City, умного города. Чрезвычайно важно, что здесь технологии разрабатываются от идеи до промышленных образцов", - сказал градоначальник.

Уже скоро технопарк ждут значительные изменения. Будет проведен масштабный ремонт и созданы дополнительные производственные мощности.

"Планируем в течение полугода построить полностью автоматизированную линию. Сейчас начата реконструкция 2 тысяч квадратных метров площадей. Так что приглашаем в июне-июле на торжественное открытие", - сказал председатель совета директоров группы компаний "Текон" Михаил Кулинич.

По словам Сергея Собянина, в Москве в технопарках работает уже около 2 тысяч предприятий. В основном это малые и средние наукоемкие предприятия, на которых трудится более 50 тысяч человек. Причем у столичных технопарков очень высокая заполняемость - сейчас она составляет 95%. Это даже больше, чем у офисов и торговых центров.