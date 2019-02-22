Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Надежу Куликову, мать 6-летнего ребенка, оставившую его на ночь в заповеднике "Лосиный остров".

Напомним, что мальчика с пакетом на голове, обмотанного скотчем, нашли на МКАД случайные водители. Сам ребенок объяснял, что мать бросила его в лесу в наказание. Женщина утверждает, что он сам от нее сбежал. Она его долго искала, а утром обратилась в полицию.

Когда ребенок нашелся, ей пришлось давать объяснения следователям. В машине у нее обнаружен нож и скотч.

Сейчас Куликова находится в СИЗО, а ее ребенок в больнице. Мера пресечения в виде ареста установлена до 18 апреля.