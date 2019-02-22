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22.02.2019 13:49
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В "Зарядье" пройдет юбилейный концерт Дмитрия Корчака

Текст: Северьян Цагарейшвили
Всемирно известного русского тенора Дмитрия Корчака критики неоднократно называли "итальянским голосом с русской душой". Виртуозное бельканто и страстный веризм, сценически-оперная и камерная музыка, итальянский и русский репертуар - все подвластно его теплому лирическому голосу.
Фото: Пресс-служба КЦ Зарядье Фото: Пресс-служба КЦ Зарядье
Фото: Пресс-служба КЦ Зарядье

В программе, которую подготовил Дмитрий Корчак, он выступит не только как вокалист, но и как дирижер: в этом амплуа тенор попробовал себя не так давно, но уже успел проявить в нем талант. C 2017 года он является главным приглашенным дирижером Новосибирского театра оперы и балета. В концерте также примут участие звезды современной отечественной сцены: это сопрано Вероника Джиоева и Любовь Петрова, баритон Василий Ладюк, тенора Алексей Татаринцев, Сергей Романовский и Андрей Данилов. Иностранный гость - Леви Секгапане, тенор из ЮАР, в 2017 году одержавший победу на международном конкурсе "Operalia”.

Фото: Руслан Шамуков/ ТАСС
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Программа концерта прозвучит в сопровождении оркестра Musica Viva, а также хора имени А.Д. Кожевникова. За дирижерским пультом в этот вечер, помимо Дмитрия Корчака, Константин Чудовский: сегодня он главный дирижер Муниципального театра Сантьяго в Чили. Cпециальным гостем станет известный скрипач Сергей Крылов.

Справка "РГ"

Тенор Дмитрий Корчак сегодня успешно выступает на таких мировых сценах, как "Ла Скала", "Опера-Бастий", "Ковент Гарден", Венская государственная опера, "Метрополитен-Опера", и многие другие. Последний раз в Россию он приезжал в ноябре 2018 года с концертом "Россини-гала", который состоялся в концертном зале "Зарядье". Юбилейный концерт "Дмитрий Корчак и друзья. Концерт звезд мировой оперы" состоится там же 26 февраля. В программу включены произведения Баха, Верди, Беллини, Россини, Бизе, Оффенбаха, Пуленка, Сарасате и Паганини.

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