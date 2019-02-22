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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В США подадут иск против Джеймса Кэмерона от имени писателя из Чечни

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Интересы Руслана Закриева, писателя из Чечни, который обвиняет режиссера Джеймса Кэмерона в плагиате, будут представлять в Соединенных Штатах Америки. С такой инициативой выступила благотворительная организация Charity Army.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
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Напомним, впервые Руслан Закриев с заявлением о плагиате в адрес голливудского режиссера и продюсера выступил в 2015 году. Он утверждает, что Кэмерон украл из его романа "Секретное оружие" сюжет фильма "Аватар". Тогда писатель намеревался отсудить у американского кинодела один миллиард рублей. Он подал иск в Александровский районный суд Ставропольского края. Когда его заявление отклонили, писатель обратился в Ставропольский краевой суд. Но и там не вняли убеждениям автора.

На днях Закриев вновь подал иск уже в Заводской районный суд Грозного. В качестве доказательств он предоставил копии свидетельства о праве на фантастический роман "Секретное оружие" и сам текст литературного произведения.

Корреспондент "РГ" связался с организацией Charity Army, однако там отказались комментировать ситуацию. "На данном этапе информация конфиденциальная", - отметили в Charity Army.

Однако в письме, полученном Закриевым, говорится, что "для реального продвижения дела необходимо подать иск в американский суд, поскольку ответчик находится в США". В Charity Army подготовят необходимые документы, которые подадут в Верховный Суд США.

Кстати

По словам Руслана Закриева, он является автором более сотни различных произведений, в том числе рассказов, повестей и романов, которые были опубликованы на сайтах и в журналах. Как говорит беллетрист, в интернете у него более 40 тысяч читателей.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Фильм Джеймса Кэмерона "Аватар"
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